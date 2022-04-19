مصر.. القبض على «مُدعي النبوة» في الإسماعيلية

القاهرة (الاتحاد)

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية بعد ادعائه النبوة أثناء تجوله بحصان بأحد شوارع المدينة رافعاً راية خضراء، وكشفت التحقيقات الأولية أنه من مدمني المواد المخدرة.

وقررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على المتهم ويعمل «مؤجر أحصنة» في الأعياد، وذلك بعد ضبطه يتجول على حصان بشوارع الإسماعيلية، ويدّعي النبوة، على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة المصرية التحفظ على الحصان بمعرفة الطب البيطري.

وكان مواطنون قد رصدوا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحرك المتهم قبل يومين قرب أذان الفجر في شوارع الإسماعيلية يدعي النبوة، مؤكدين أنّ المتهم ظهر في ميدان «الممر»، ممتطياً حصانًا، وطالب المواطنون بسرعة اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال الشخص والذي يبدو أنه في حالة غير طبيعية.

وعقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح رجال مباحث الإسماعيلية، في تحديد هويته وضبطه وحصانه بميدان «الممر»، أشهر ميادين الإسماعيلية وإحالته النيابة العامة للتحقيق.