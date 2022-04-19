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أمطار رعدية تضرب السعودية
أمطار رعدية تضرب السعودية
19 ابريل 2022 20:29

شعبان بلال (القاهرة) 
تهطل أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. 
وحسب المركز الوطني للأرصاد السعودي فإن هذه الموجة تبدأ من غد الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل على معظم مناطق المملكة، موضحا أن التوقعات الأولية تشير إلى ستمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل. 
ولفتت الأرصاد السعودية إلى سقوط أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على "جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة"، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية على "المدينة المنورة وحائل  والجوف والحدود الشمالية".
وعلى الرغم من هذه الحالة الجوية المتوقعة بداية من غد، إلا أن مكة المكرمة شهدت اليوم تسجيل درجة حرارة مرتفعة بـ 43 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أقل درجة حرارة حيث بلغت 12 درجة مئوية.

السعودية
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