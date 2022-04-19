الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
روبي وشيرين وحمادة ومكي يغنون تترات مسلسلاتهم
روبي وشيرين وحمادة ومكي يغنون تترات مسلسلاتهم
19 ابريل 2022 17:03

محمد قناوي (القاهرة)
تشهد دراما رمضان هذا العام ظاهرة قيام أبطال الأعمال الدرامية بغناء «تترات» البداية والنهاية لمسلسلاتهم.. ويأتي على رأسهم حمادة هلال الذي يغني تتر مسلسله الجديد «المداح - أسطورة الوادي»، وتحمل اسم «صاحب المدد»، كما يضم المسلسل 9 أغنيات، منها 7 رباعيات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية «دويتو» تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني، وتحمل اسم «في القلب»، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد عبد العزيز، وهبة مجدي، وكمال أبو رية، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

رانيا وسكينة
وفي مسلسل «رانيا وسكينة»، حيث تقدم بطلتا العمل مي عمر وروبي، أغنية التتر، وتم تسجيل الأغنية خلال الأيام الماضية، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويجمع المسلسل لأول مرة النجمة روبي مع الفنانة مي عمر في بطولة نسائية مشتركة، الذي يجسد بشكل كوميدي الصراع الطبقي في مصر، وتجسد روبي دور «سكينة»، وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتساندها رانيا أو مي عمر الفتاة الأرستقراطية التي تقابلها في ظروف صعبة وترتبط بها، والعمل لا علاقة له بقصة ريا وسكينة المعروفة.

شغل عالي
وتغنى فيفي عبده وشيرين رضا أغنية تتر مسلسلهما الجديد «شغل عالي»، الذي يعرض على قناة أبوظبي في شهر رمضان، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل، وبطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، وتوني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول صديقتين مقربتين، حيث تجسد شيرين رضا شخصية الصديقة الأنيقة الجذابة التي تنتمي لطبقة راقية، بينما تجسد فيفي عبده شخصية تنتمي لطبقة شعبية، ويخلق التفاوت بين الشخصيتين عدداً من المفارقات والمواقف الكوميدية. تجتمع الصديقتان على الرغبة في الانتقام من الرجال، وتخططان للقيام بعدد من عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشخصيات التي يجسدها مجموعة من النجوم يشاركون كضيوف شرف بالمسلسل.

مكتوب عليا
ويغني أكرم حسني أغنية تتر مسلسله الجديد «مكتوب عليا» للمرة الثانية، حيث سبق أن غنى تتر مسلسله «الوصية» قبل عدة أعوام، والعمل يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.
تدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في إطار اجتماعي كوميدي حول «جلال»، الذي يستيقظ من نومه في أحد الأيام ويكتشف كتابات غريبة على جسمه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة وأسرار لم يكن يعرفها، ويستغله رجل أعمال ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

الكبير أوي
وللموسم السادس يغني الفنان أحمد مكي تتر مسلسله «الكبير أوي»، ويشارك في بطولة المسلسل «رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.
وانتهى الفنان بيومي فؤاد من تسجيل تتر مسلسل «عودة الأب الضال»، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس.

آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©