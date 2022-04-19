روبي وشيرين وحمادة ومكي يغنون تترات مسلسلاتهم

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد دراما رمضان هذا العام ظاهرة قيام أبطال الأعمال الدرامية بغناء «تترات» البداية والنهاية لمسلسلاتهم.. ويأتي على رأسهم حمادة هلال الذي يغني تتر مسلسله الجديد «المداح - أسطورة الوادي»، وتحمل اسم «صاحب المدد»، كما يضم المسلسل 9 أغنيات، منها 7 رباعيات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية «دويتو» تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني، وتحمل اسم «في القلب»، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد عبد العزيز، وهبة مجدي، وكمال أبو رية، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

رانيا وسكينة

وفي مسلسل «رانيا وسكينة»، حيث تقدم بطلتا العمل مي عمر وروبي، أغنية التتر، وتم تسجيل الأغنية خلال الأيام الماضية، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويجمع المسلسل لأول مرة النجمة روبي مع الفنانة مي عمر في بطولة نسائية مشتركة، الذي يجسد بشكل كوميدي الصراع الطبقي في مصر، وتجسد روبي دور «سكينة»، وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتساندها رانيا أو مي عمر الفتاة الأرستقراطية التي تقابلها في ظروف صعبة وترتبط بها، والعمل لا علاقة له بقصة ريا وسكينة المعروفة.

شغل عالي

وتغنى فيفي عبده وشيرين رضا أغنية تتر مسلسلهما الجديد «شغل عالي»، الذي يعرض على قناة أبوظبي في شهر رمضان، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل، وبطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، وتوني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول صديقتين مقربتين، حيث تجسد شيرين رضا شخصية الصديقة الأنيقة الجذابة التي تنتمي لطبقة راقية، بينما تجسد فيفي عبده شخصية تنتمي لطبقة شعبية، ويخلق التفاوت بين الشخصيتين عدداً من المفارقات والمواقف الكوميدية. تجتمع الصديقتان على الرغبة في الانتقام من الرجال، وتخططان للقيام بعدد من عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشخصيات التي يجسدها مجموعة من النجوم يشاركون كضيوف شرف بالمسلسل.

مكتوب عليا

ويغني أكرم حسني أغنية تتر مسلسله الجديد «مكتوب عليا» للمرة الثانية، حيث سبق أن غنى تتر مسلسله «الوصية» قبل عدة أعوام، والعمل يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في إطار اجتماعي كوميدي حول «جلال»، الذي يستيقظ من نومه في أحد الأيام ويكتشف كتابات غريبة على جسمه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة وأسرار لم يكن يعرفها، ويستغله رجل أعمال ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

الكبير أوي

وللموسم السادس يغني الفنان أحمد مكي تتر مسلسله «الكبير أوي»، ويشارك في بطولة المسلسل «رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

وانتهى الفنان بيومي فؤاد من تسجيل تتر مسلسل «عودة الأب الضال»، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس.