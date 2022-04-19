مصر.. نجاة 27 شخصاً في حريق بمركب سياحي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

شب حريق هائل في أحد اللنشات السياحية بمحافظة البحر الأحمر في مصر اليوم. وكشف مصدر طبي مسؤول لـ«الاتحاد» عن أن الحريق نشب في لنش قبالة سواحل مدينة الغردقة، وأنه لم يسفر عن أي إصابات.

وحسب المصدر، فإن اللنش السياحي كان يحمل نحو 15 سائحاً أميركياً و4 إنجليز و8 أشخاص يعملون عليه، حيث نجوا جميعاً من الحريق بفضل التحرك السريع لقوات الإنقاذ البحري، دون تحديد سببه إلى هذه اللحظة. وأضاف المصدر الطبي أن المتابعة مستمرة من الأطقم الصحية في محافظة البحر الأحمر للحالة الصحية للسياح الموجودين على متن اللنش، خاصة بعد إخلائه فور اندلاع النيران.