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الأمن يكشف ملابسات فيديو لأب يلقي ابنته من البلكونة في مصر
الأمن يكشف ملابسات فيديو لأب يلقي ابنته من البلكونة في مصر
19 ابريل 2022 16:38

بعد تداول مقطع فيديو قاس لأب يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في الواقعة لسرعة الوصول للذين ظهروا في المقطع الذي هز مصر.

وأفاد مصدر مسؤول أن الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل والذي يوثق لحظة ما قبل سقوط فتاة من البلكونة، وفق موقع "مصراوي".

كما أضاف أنه جارٍ تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة.


فيما قال بعض رواد التواصل إن اللقطات تصور رجلا يحاول "تأديب" ابنته من خلال تهديدها بإلقائها من الشرفة.

ويظهر في الفيديو الذي يمتد 44 ثانية، رجلا يمسك بفتاة من يديها وهي معلقة من شرفة، ثم يتدخل رجلان آخران لجذبها وإنقاذها، إلا أن الأول ينهال عليها بالضرب.

المصدر: وكالات
مصر
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