أرز مصري عملاق خارق يُذهل العالم في جنيف.. ما قصته؟

شعبان بلال (القاهرة)

استنبط العالم المصري الدكتور حمدي الموافي صنف أرز جديداً حصل على الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي للابتكارات، بسبب مميزاته في الإنتاجية واستهلاك المياه ومقاومة تغير المناخ.

وقال الدكتور حمدي الموافي، وهو رئيس المشروع القومى لتطوير الأرز بوزارة الزراعة المصرية والفائز بذهبية معرض جنيف الدولي للابتكارات، إن صنف الأرز المبتكر «سخا سوبر 300» نتاج 10 سنوات من البحث لمشروع تطوير الأرز المصري بتعاون بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن هذا الصنف من الأرز يحقق أعلى إنتاجية على مستوى العالم، ويستهلك القليل من المياه، ويقاوم الظروف المناخية، مضيفاً أن الأرز السوبر العملاق الذي حصل على ذهبية جنيف، هو نتاج عملية تربية وانتخاب لمدة 10 سنوات لنقل أفضل الصفات الجينية من الأصناف السوبر الصينية إلى الأصناف المصرية التي لها مميزات تتعلق بالطعم والشكل.

وأضاف أن هذا الصنف متميز بسنبلة كبيرة بها ما يقرب من 250 حبة مقارنة بـ150 حبة في الأصناف التقليدية، ووزن السنبلة 7 جرامات مقارنة بـ4 جرامات في أحسن الأصناف التقليدية، بالإضافة إلى النمو القوي، وإنتاج يصل إلى 5 أطنان للفدان لأول مرة.

وأوضح أن هذا الصنف يتحمل نقص المياه، ويروى كل فترة تتراوح بين 8 - 10 أيام، أي أنه قريب من المحاصيل الجافة، وأقصى استهلاك الفدان للمياه 4 آلاف متر مكعب مياه، مقارنة بـ6 آلاف متر مكعب مياه في الأصناف التقليدية.

وأشار إلى أن نسبة تصافي الأرز الأبيض 75% مقارنة بـ69% في الأصناف التقليدية، وتجود زراعته في أي وقت بداية من شهر مايو حتى يونيو من كل عام ويعطي نفس الإنتاجية.

وأكد أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط 9 أصناف وهجن وسلالات أبوية لإنتاج أرز هجين وسوبر متوفقة محصولياً ومتحملة للملوحة والتغيرات المناخية والجفاف وليس فقط سوبر 300 العملاق لكن هذا الصنف هو الذي تم عرضه في معرض جنيف الدولي.



