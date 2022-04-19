شريف سلامة: «أمل فاتن حربي» تسبب في كراهيتي

محمد قناوي (القاهرة)

أكد الممثل شريف سلامه أن شخصية «سيف الدندراوي» زوج نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي «تسبب في حالة غضب وهجوم عليه، من السيدات وكرهوني»، بسبب كمية الشر التي يقدمها في المسلسل للمرة الأولى، ولكنه اعتبر هذه المشاعر من الجمهور دليل نجاحه في تقديم الشخصية بشكل صادق وواقعي، لافتاً إلى أنه سعيد باختياره لتقديم هذا الدور.

وأضاف سلامة: كنت أتوقع ردود الأفعال، سواء على دوري أو على المسلسل ككل، لأن فيه كل بوادر النجاح بداية من القضية الشائكة التي يثيؤها العمل، ومرورا بـ «نيللي كريم»، وهي ممثلة حساسة متعاونة، وماندو العدل مخرج كبير جداً، وأنا من المعجبين دائماً بأعماله لأنها واقعية.

وقال شريف سلامة: عندما طلب المخرج ماندو العدل أن أشارك في المسلسل، أحد العاملين في الشركة، وقال نصاً: «كيف يستطيع شريف سلامة تقديم شخصية شريرة مثل سيف، شريف ممثل رومانسي، وهذا دور صعب بالنسبة له، ليرد عليه ماندو العدل، قائلاً: «شريف ممثل قوى، وفعلاً ماندو كسب التحدي بعد الحلقة الأولى من المسلسل، واعترف بأن المخرج فاز بالرهان».

ويعترف سلامة بأنه كان متخوفاً من تقديم شخصية «سيف الدندراوي» بسبب قسوتها، وقال: أميل للشخصيات الحقيقية ولا أميل للشخصيات غير الحقيقية، وأحب الشخصيات الموجودة في الحياة، وشرف كبير لي اختياري من ماندو العدل ووضعه الثقة في، وتحدٍ كبير أن أؤدي الشخصية كما يجب أن يكون، وأن التحضير للشخصية تطلب جهداً كبيراً منه نفسياً وعصبياً حتى تكون قريبة من الشخصية الحقيقية وتمس كل الناس.