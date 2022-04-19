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أروع 6 حدائق توليب في العالم
أروع 6 حدائق توليب في العالم
19 ابريل 2022 13:48

ترجمة: عزة يوسف «التوليب» من الزهور المفضلة والهدايا الجميلة بأشكالها المختلفة، ومصدر إلهام وإبداع للكثيرين، وتتميز بالألوان الزاهية وتضم أكثر من مئة نوع، وتقدم صحيفة «Times of India» الهندية، أروع حدائق التوليب حول العالم.

تونامي تشتهر حديقة تونامي اليابانية بأروع زهور التوليب حيث تضُم أكثر من ثلاثة ملايين زهرة، وتجذب المصورين والمسافرين وعشاق الطبيعة من جميع أنحاء العالم. وادي سكاجيت يمتد على مساحة 350 فداناً وتقع حقول التوليب المذهلة بين لا كونر وجبل فيرنون في الولايات المتحدة، ويقام فيه مهرجان التوليب في شهر أبريل من كل عام ويجذب عشاق الزهور من جميع أنحاء العالم.

  • أروع 6 حدائق توليب في العالم

مونسياري وهي واحدة من أكبر حدائق التوليب في العالم تقع أعلى تل على ارتفاع 2298 متراً فوق مستوى سطح البحر بالهند، وتمتد على مساحة 123 فداناً، وعندما تتفتح الأزهار وتظهر قمم البانشاشولي في الخليفة يكون المشهد مذهلاً. كيوكينهوف تع في هولندا وتُعرف باسم حديقة أوروبا وهي واحدة من أكبر حدائق الزهور في العالم، حيث تضم مجموعة رائعة من زهور التوليب على مساحة 79 فداناً، ويزرع فيها أكثر من 7 ملايين بصيلة كل عام لتنتج 800 نوع من زهور التوليب بحلول الربيع في مشهد يستحق المشاهدة.

  • أروع 6 حدائق توليب في العالم


جينزان تقع الحديقة الرائعة بمنطقة تشاويانغ بالصين، وتمتد على مساحة 61 فداناً، وتجذب أعداداً هائلة من المسافرين والمصورين وتضم ثلاثة أقسام وهي الإنتاج والعرض والخدمات.

أنديرا غاندي في سريناجار عاصمة كشمير، تقع الحديقة على سلسلة جبال زباروان على مساحة 74 فداناً، وتم افتتاحها في العام 2007 لتعزيز اقتصاد المنطقة عن طريق السياحة، ويُنظم فيها مهرجان زهور التوليب خلال الفترة من مارس وحتى مايو من كل عام.
 

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