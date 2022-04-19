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دنيا
مطربة مصرية تعلن الاعتزال
زيزي عادل
19 ابريل 2022 09:55

في خطوة مفاجئة وصادمة للجميع، أعلنت المطربة المصرية زيزي عادل اعتزالها دون أي مقدمات أو أزمات مرت بها أو أعلنت عنها خلال الفترة الماضية.

وعبر مقطع فيديو نشرته من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، أكدت زيزي أنها تريد الإعلان عن أهم وأحلى خبر في حياتها، وهو قرار اعتزالها.

وأشارت إلى كونها اتخذت القرار قبل فترة طويلة، ولكنها لم تعلن عنه قبل أن تستشير دائرة معارفها وأصدقائها المقربين، الذين دعموها وشجعوها على اتخاذ القرار.

وأوضحت صاحبة أغنية "واحدة تانية"، أنها ستترك الشهرة، وهو الأمر الأكثر إغراء في مهنتها، ويتهافت عليها الجميع من أجل التقرب إلى الله، وهو أمر أهم بكثير.

المصدر: وكالات
مصر
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