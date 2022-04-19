الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
عدوى "أوميكرون" تنتقل من البشر إلى القطط.. علماء يفسرون
تعبيرية
19 ابريل 2022 09:02

استوضح الأطباء البيطريون الإسبان أن متحور "أوميكرون" غالبا ما يتوغل إلى جسم الكلاب أو القطط من أصحابها المصابين بفيروس كورونا.

غير أن ذلك يحدث بنسبة أقل، مقارنة بمتغيرات أخرى للفيروس التاجي.

ونشر العلماء نتائج دراستهم في مكتبة bioRxiv الإلكترونية. وقال الباحثون في مقالهم  إن سلالات جديدة تستطيع الانتقال من الإنسان إلى الحيوانات، لكنها أقل قدرة على الانتشار وأضعف في التأثير، مقارنة  بالسلالات السابقة.وأكدوا على ضرورة مراقبة انتشار "كوفيد – 19" ضمن الحيوانات المختلفة.

واكتشف الأطباء البيطريون وعلماء الأحياء على مدار العامين الماضيين أمثلة كثيرة تشهد توغل الفيروس التاجي وفيروسات شبيهة إلى مجموعات من الحيوانات البرية والمنزلية. وعلى وجه الخصوص، فقد اكتشف العلماء من الولايات المتحدة أجساما مضادة لفيروس كورونا في عينات الدم للغزلان ذات الذيل الأبيض والقطط البرية، وقبل ذلك، اكتشفوا دليلا على أن SARS-CoV-2 يمكن أن يصيب المنك والأسود والنمور وكلاب الراكون وغيرها من الحيوانات البرية.

تساءل فريق من الأطباء البيطريين الإسبان برئاسة، ساندرا باروسو أريفالو، الباحثة في جامعة مدريد الإسبانية عما إذا كانت هناك اختلافات في هذا الصدد بين متحور "أوميكرون" والسلالات السابقة من الفيروس التاجي. وافترض العلماء أن عددا كبيرا من المتغيرات كان يمكن أن يؤثر إلى حد بعيد على قدرة "أوميكرون" على الانتقال من جسم الإنسان إلى جسم الحيوان.

واختبرت، باروسو أريفالو وزملاؤها هذه الفرضية في الممارسة العملية، حيث جمعوا عينات من البلغم من 30 قطا و50 كلبا وأرنب واحد، أصيب أصحابها بفيروس COVID-19 بين منتصف ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022. وتم تحليل هذه العينات لاحقا باستخدام اختبارات PCR وأنظمة التسلسل الجيني.

كما اتضح، كانت آثار جزيئات السلالة "أوميكرون" موجودة في جسم ما يقرب من 10٪ من الحيوانات الأليفة، بما في ذلك 7 قطط وكلب واحد.

إذن فإن سلالة "أوميكرون" تختلف بشكل ملحوظ عن المتغيرات السابقة لـ SARS-CoV-2 التي غالبا ما تتسببت في ظهور أعراض واضحة لدى الكلاب والقطط، وفي بعض الحالات، أودت بحياة الحيوانات الأليفة. كما افترض الباحثون، فإن ذاك  يشير إلى حقيقة مفادها  بأن ظهور عدد كبير من الطفرات في جينوم متحور "أوميكرون" قد أدى بالفعل إلى انخفاض قدرة الفيروس التاجي على اختراق خلايا الحيوانات الأليفة.

وحسب أصحابها، ففي أي من هذه الحالات، لم تظهر على الحيوانات الأليفة علامات قلق أو اكتئاب أو أعراض أخرى لعدوى "كوفيد – 19"، ما يشير إلى مسار معتدل للمرض.

وفي الوقت نفسه، فإن العلماء يؤكدون على أن سلالة "أوميكرون" لم تفقد قدرتها على الانتقال من البشر إلى الحيوانات، والتي يمكن أن تكون بمثابة إحدى القنوات المهمة لانتشارها، ويمكن أن تساهم أيضا في ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي.

المصدر: وكالات
متحورة أوميكرون
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©