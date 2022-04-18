«الداموس».. تحفة معمارية ليبية

غريان (ليبيا) (أ ف ب)

في مدينة غريان شمال غرب ليبيا، تنتشر تجويفات حُفرت قبل 2300 سنة داخل سفح الجبل، يُطلق عليها بيوت الحفر أو «الداموس»، وهي تحف معمارية تاريخية مهجورة يأمل السكان في أن تساهم السياحة في إحيائها، وقد يُخيل للزائر أن المكان أشبه بقصر ملكي، وليس بناء حفره بضعة أشخاص وصنعوا له أبواباً من جذوع النخيل وأغصان الزيتون.

وتتميز «الداموس» بالبرودة صيفاً والدفء شتاءً بسبب عزل الصخور لدرجات الحرارة، ويقول العربي بالحاج صاحب أحد الدياميس: إن تحول الداموس إلى «معلم سياحي» بعد الترميم، ومقابل دولار واحد يمكن لليبي ودولارين للأجنبي التجول في بيت الحفر، ويمكن نظير 20 دولاراً قضاء يوم كامل واستخدام إحدى الغرف وتناول الغداء.