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رحيل كاترين سباك عن 77 عاماً
كاترين سباك
19 ابريل 2022 01:29

روما (أ ف ب)

توفيت عن عمر يناهز 77 عاماً الممثلة البلجيكية-الإيطالية كاترين سباك، إحدى نجمات الكوميديا الإيطالية، على ما أفادت الاثنين محطة «راي» التلفزيونية، التي كانت الراحلة من وجوهها ذات الشعبية الواسعة، وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن سباك التي تعرضت عام 2020 لنزيف في المخ، فارقت الحياة في أحد مستشفيات روما. واكتسبت سباك شهرتها ونجوميتها في إيطاليا حيث أصبحت ممثلة ومقدمة في السينما والتلفزيون، وشاركت في نحو 80 فيلماً طويلاً، وقدمت برنامجاً حوارياً للنساء على محطة «راي 3»، من أبرز من استضافتهم فيه النجمات كاترين دينوف ومونيكا بيلوتشي وإيزابيل أليندي وأورنيلا موتي.

إيطاليا
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