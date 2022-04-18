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مصر: ترميم أقدم معبد يهودي في الشرق الأوسط
مصر: ترميم أقدم معبد يهودي في الشرق الأوسط
19 ابريل 2022 01:29

القاهرة (د ب أ) 

بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال ترميم معبد بن عزرا بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «يعد هذا المعبد أقدم معبد يهودي في مصر والشرق الأوسط»، وأطلق على المعبد اسم العالم الديني والفيلسوف اليهودي بن عزرا، وعثر بداخله على وثائق تاريخية عرفت باسم «جنيزة القاهرة»، والمعبد مخطط على نسق الكاتدرائيات، ويتكون من طابقين، الأول للرجال والثاني للنساء، وفي الوسط منصة الوعظ حيث تقرأ التوراة، وفي الشرق يوجد على منصة عالية تابوت العهد، الذي يحتوي على لفائف التوراة، يحجبه باب منقوش وستار من الداخل.

وزارة السياحة المصرية
مصر
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