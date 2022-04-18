نجوم الابتسامة.. وجبة كوميدية تتصدر مائدة الدراما

تامر عبد الحميد وسعيد ياسين (أبوظبي، القاهرة)

تفوق نجوم المسلسلات الكوميدية بشكل لافت في «الماراثون الدرامي الرمضاني» بعد مضي أسبوعين من الشهر الكريم، وجاءت أعمالهم بمثابة استجابة للطلبات المتزايدة بضرورة ترك مساحة كبيرة للكوميديا، في مقابل الأعمال التراجيدية والدرامية التي سيطرت على غالبية المسلسلات خلال المواسم السابقة، وساعد في ذلك عودة عدد من النجوم بعد غياب لسنوات، لتقديم وجبة كوميدية لتكون بمثابة «ابتسامة رمضان» للجمهور المتعطش للأعمال التي تقدم الكوميديا الهادفة.

الكبير ومربوحة

جاء الجزء السادس من «الكبير أوي» في مقدمة المسلسلات الكوميدية، التي حققت نجاحاً لافتاً، خصوصاً أنه أعاد أحمد مكي إلى الكوميديا بعد 5 سنوات من الغياب تقريباً عن تقديم «الكبير أوي»، ويشاركه بطولة الجزء الجديد بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، والوجه الجديد رحمة أحمد، في شخصية «مربوحة» التي حلت بدلاً من دنيا سمير غانم وعوضت غيابها، واعتبرها الكثيرون بمثابة مفاجأة، ونجح مكي الذي يستمر في تجسيد شخصية «الكبير أوي» عمدة منطقة المزاريطة، الذي يحاول حل قضايا أهله وسلط الضوء على عدد من القضايا في قالب كوميدي، منها السوشيال ميديا والإنترنت، والقضايا العائلية والزوجية.

أكرم حسني مع «جلجل»

بعد غياب عامين.. يقدم أكرم حسني مسلسل «مكتوب عليا»، بمشاركة عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهني، وحنان سليمان، وإخراج خالد الحلفاوي، ويدور حول «جلال» الملقب بـ «جلجل» الذي يستيقظ من النوم بعدما يقوم بمقابلة غريبة مع أحد الأشخاص، ويجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوباً على ذراعه، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

يسرا في «أحلام سعيدة»

بعدما قدمت يسرا عدداً من المسلسلات التراجيدية طوال السنوات الماضية في سباق رمضان، نافست هذا العام بالمسلسل الكوميدي «أحلام سعيدة»، من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، ويشاركها بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وقدم قصص ثلاث سيدات في منتصف العمر ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة، ويجمعهن القدر معاً ليخضن تجارب تساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل، فاجأت يسرا جمهورها في رمضان بظهورها بشخصية «ديدي هانم» وعادت إلى الكوميديا بعد 10 سنوات من تقديم مسلسل «شربات لوز»، لتؤدي دور سيدة تتحدث الفرنسية، متوترة دائماً، تهتم بجمع التحف.

جابر نغموش.. «ساعي البريد»

بعد أن غاب عن شاشة التلفزيون في رمضان الماضي، عاد الممثل الإماراتي جابر نغموش للمشاركة في «الماراثون» الدرامي الرمضاني لهذا العام من خلال المسلسل المحلي الخليجي «ساعي البريد» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، ليقدم كوميديا اجتماعية بسيطة بحلقات منفصلة متصلة، كل منها تسلط الضوء على قضية مجتمعية من خلال دوره كساعي بريد، حيث يتعاون الثلاثي الكوميدي «نغموش» و«خليل الرميثي» و«جمعة علي» لتقديم وجبة كوميدية عفوية، خصوصاً بين المشاهد التي تجمع بين «نيوتن» الذي يؤديه نغموش وزميله «خليل» الذي يلعبه الرميثي، اللذين يعملان في إدارة ساعي البريد، لإيصال الرسائل لأهل منطقتهما.

بوثنيان وسعد

فاجأ الممثل الكويتي جاسم النبهان جمهوره في رمضان هذا العام، بمشاركته في بطولة المسلسلين الكوميديين في قالب اجتماعي، «كيد الحريم» و«حبي الباهر»، بعد تركيزه في الأعوام السابقة على الأعمال التراثية، حيث يؤدي في «كيد الحريم» دور بو ثنيان، وتدور قصته في قالب كوميدي حول قصة «سمية» المرأة المطلقة التي تقوم بتربية أبنائها ويتقدم لخطبتها شخصان بعد أن بلغت الأربعين من العمر، فتختار أحدهما لكنه يفارق الحياة بعد يوم الزفاف، فترثه وتتحول إلى زوجة أب لأبناء يكيدون لها المكائد.

فيفي وشيرين.. «شغل في العالي»

تؤدي فيفي عبده وشيرين في مسلسل «شغل في العالي» دور سيدتين، تنتمي إحداهما للطبقة الراقية والأخرى للطبقة الشعبية، ويجمعهما حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة في طريق واحد، فتصيران صديقتين، وتلجآن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال في قالب كوميدي خفيف.. المسلسل تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

هشام وليلى.. «في بيتنا روبوت 2»

يواصل هشام جمال وليلى زاهر مواقفهما الكوميدية مع شيماء سيف، وعمرو وهبة، من خلال مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، الذي يتناول قصة مهندس برمجيات طور نموذجين من البشر الآليين، وهما «زومبا ولذيذ» اللذان يجسدهما كل من شيماء سيف وعمرو وهبة، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

مصطفى شعبان.. «دكتور تربية»

بعدما اتجه مصطفى شعبان العام الماضي إلى دراما الأكشن والتشويق والإثارة من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد، عاد هذا العام من خلال مسلسل كوميدي هو «دايماً عامر» مع لبلبة، وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإخراج مجدي الهواري، ويدور حول شاب ينتحل شخصية دكتور تربية في الجامعة الأميركية للدخول إلى مدرسة دولية، ويعمل مشرفاً اجتماعياً بداخلها بعدما يتفق مع صديقه سكرتير مديرة المدرسة، وبمرور الوقت ينجح في كسب ثقة وحب كل من حوله بطريقته ومواقفه الكوميدية.

روبي ومي عمر.. «رانيا وسكينة»

تتقاسم روبي ومي عمر بطولة المسلسل الكوميدي «رانيا وسكينة»، ويتناول قصة فتاة مدللة «رانيا» تتهم بقتل والدها الثري، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، وحين تهرب تجد في طريقها فتاة مكافحة «سكينة» تواجه هي الأخرى أخطاراً لم تكن في الحسبان فتتحد الفتاتان معاً لمواجهة سلسلة من المغامرات الكوميدية.

ثلاثة أشقّاء في «سكة سفر»

يؤدي الثلاثي سعد عزيز وصالح أبو عمرة ومحمد الشهري، أدوار ثلاثة أشقّاء يديرون محطة بنزين واستراحة وسوبر ماركت على طريق سفر صحراوية، في الكوميديا السعودية «سكة سفر»، حيث يستقبلون ضيفاً جديداً في كل حلقة من مسلسل «سكة سفر» ليعيشوا معه أحداثاً غريبة مليئة بالمفاجآت والضحك والترفيه، إذ يجسد سعد شخصية الأخ الأصغر لوليد وهو من مواليد الـ 2000، بمعنى أنه يمثل الجيل الجديد، ولكنه يعتبر ذلك انتقاصاً، إذ يتعرّض للتنمر الودّي من قِبل أخويه حين يقع على عاتقه معظم المهام التي يتهرّبان هما منها ويرميانها عليه، وعلى الرغم من ذلك فهما يحتاجانه في الأمور التي لا دراية لهما بها كالشؤون التقنية والكومبيوتر والإنترنت والسوشال ميديا واللغة الإنجليزية.

طارق الشناوي: تغيير اتجاه الممثلين

عن الأعمال الكوميدية التي قدمت هذا العام، قال الناقد الفني طارق الشناوي: الجمهور حرم من الأعمال الكوميدية القوية منذ مسلسل «بـ 100 وش» لنيللي كريم، وآسر ياسين، في رمضان قبل الماضي، وأشار إلى أن ما زاد من غبطته هذا العام اتجاه عدد من الممثلين المحسوبين على التراجيديا والأعمال الجادة إلى الكوميديا وأجادوا فيها بشكل متميز، كما حدث مع يسرا في «أحلام سعيدة»، وأثنى أيضاً على أداء كل من مصطفى شعبان، وأكرم حسني، وروبي في مسلسلاتهم الكوميدية.

لبلبة: كوميديا المواقف الجادة

أكدت الفنانة لبلبة أن ما حمسها للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب، عثورها على دور كوميدي جديد ومختلف في مسلسل «دايماً عامر»، وهو لمديرة مدرسة تتميز بالجدية والصرامة وتنذر نفسها من أجل العلم والعمل، وترفض الارتباط والزواج، ولا تفكر إلا في النجاح والتفوق، وأشارت إلى أن الكوميديا في المسلسل نبعت من المواقف الجادة، ولم تلجأ إلى الاستظراف، خصوصاً أن المسلسل يتناول قضية في غاية الأهمية تهم كل الأسر المصرية والعربية، وهي قضية التعليم ومشاكله.