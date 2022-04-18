صور.. رغم القصف.. عروض في ملاجئ خاركيف

يقدّم اثنان من محركي الدمى عروضاً داخل محطة مترو في مدينة خاركيف الأوكرانية تُستخدم ملجأ من الغارات الجوية في شمال شرق أوكرانيا، مرفهين بذلك عن الأطفال وذويهم وسط أجواء الحالية.

يستخدم أنتون أندريوشينكو وزميلته أولكساندرا شليكوفا في عروضهما مجموعة واسعة ومتنوعة من الدمى، بينها شخص ذو شارب وقطيع من الماشية، يبث الفنانان الحياة فيها ليرويا قصصا مختلفة.

يحاول الاثنان، من خلال عروضهما، جعل الأطفال وأولياء أمورهم ينسون القصف الذي تتعرض له ثاني أكبر مدن أوكرانيا. عرض دمى في ملاجئ خاركيف ينتزع أنتون وأولكساندرا بعض الضحكات وآهات التعجب من الجمهور رغم الخوف.

وفي ختام العرض، تنحني أولكساندرا أمام الجمهور الصغير وتدعو الأطفال للتقدّم من أجل اللعب بالدمى.

وترى شليكوفا أن في "الأداء الحي دائماً قدراً من المشاعر المرتبطة باللحظة الراهنة". وتضيف "نتبادل مشاعرنا ونستعيد مزاجنا الجيد. يصعب وصف ذلك، فعلى المرء أن يشعر به".

وتتعرض خاركيف للقصف ما جعل محطات قطار الأنفاق تتحول، في هذه المدينة التي تبعد 21 كيلومترا فحسب من الحدود الروسية، إلى ملاجئ ضخمة تحت الأرض.

امتلأت محطات المترو بمراتب النوم والبطانيات، وتكدست بالقرب منها الملابس والألعاب ومستلزمات النظافة الشخصية، فيما تُستخدم عربات القطارات كمهاجع. وترى أوكسانا (37 عاماً) أن عرض الدمى يوفّر بارقة في ظلمة الملجأ. وتلاحظ هذه الأم، التي حضرت العرض مع ابنتيها، أن ما يتسم به من "واقعية فكاهة" يجعل المشاهد "سعيداً" ويعيد إليه البسمة وبعض الحيوية.

ومع أن أوكسانا تمكث مع ابنتيها في ملجأ آخر تحت الأرض، لم تتردد في الانتقال إلى "المسرح" القريب، حرصاً على عدم تفويت العرض.

وتقول إن "من يحضره يتذكر القصص مما يساهم في تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى العالم". سيرغي يادان يقدم قراءات شعرية في ملجأ بخاركيف وفي ملجأ من الطوب الأبيض تتراكم فيه الأسرّة المرتجلة في مكان آخر من المدينة، يقام نشاط من نوع مختلف، هو عبارة عن قراءات شعرية.

ويتولى سيرغي يادان قراءة بضعة أبيات من الشعر بصوت عالٍ، ترافقه موسيقى في الخلفية، في ضوء نيون أرجواني، أمام جمهور محدود يتابع المونولوغ الغنائي والسريالي المطعّم بشخصيات حيوانية غامضة. والقصيدة مستوحاة من كتاب للأطفال، على ما يشرح يادان، وهو أحد أبرز الوجوه على الساحة الأدبية في أوكرانيا التي يحظى فيها الشعر بمكانة كبيرة واهتمام واسع.

ويرى يادان أن "الإنسان لا يستطيع أن يعيش في ظل الحرب وحدها (...) فمن المهم جداً (للأوكرانيين) سماع كلمة ما، والتمكن من الغناء معاً، والتعبير عن مشاعر معينة".

المصدر: آ ف ب