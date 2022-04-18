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ماذا سيحدث للجسم عند تناول الموز يومياً؟
ماذا سيحدث للجسم عند تناول الموز يومياً؟
18 ابريل 2022 15:19

يتفق العديد من الأشخاص على المذاق اللذيذ لفاكهة الموز، ولكن خبراء التغذية يؤكدون أن وراء هذه اللذة فائدة كبيرة لجسم الإنسان ولدعم جهاز المناعة.

وتشير أحدث الدراسات إلى أهمية اعتماد فاكهة الموز، كروتين في الغذاء اليومي، وتركز هذه الدراسات على قدرة الموز في دعم جهاز المناعة، وللموز فوائد كثيرة منها :

يساعد في تقليل نسبة الإصابة بالإنفلونزا
وفقا لمقال بحثي نُشر عام 2020 في PNAS، فقد ظهر أن ليكتين الموز المُعدّل هندسيا وهو نوع من البروتين غير القابل للهضم الذي يرتبط بالسكر  يُظهر نشاطا لمكافحة الإنفلونزا ضد سلالات متعددة من فيروس الإنفلونزا.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن تناول الأطعمة الغنية بالنشا المقاوم، مثل الموز، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

ووفقا لمراجعة 2013 للأبحاث المنشورة في Current Opinion في أمراض الجهاز الهضمي، فإن النشا المقاوم فعال في تقليل الالتهاب وقد يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم. وإذا كنت تريد حماية نفسك.

يمنح الجسم دفعة مناعية بعد التمرين
وفقا لدراسة عام 2012 نُشرت في PLOS One ، فإن الأفراد الذين تناولوا موزة قبل تجربة ركوب الدراجات لمسافة 75 كيلومترا كانت لديهم استجابات أقل وضوحا لضعف الجهاز المناعي للتمرين القوي، بما في ذلك انخفاض مستويات الالتهاب الناجم عن التمرين والإجهاد التأكسدي.

يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات ما بعد الجراحة
قد يكون النشا المقاوم، مثل ذلك الموجود في الموز، سلاحك السري عندما يتعلق الأمر بمنع النتائج السلبية بعد الجراحة، وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Nature Immunology أن النشا المقاوم، مثل الموجود في الموز، قد يسبب تغيرات مفيدة للبكتيريا في الجهاز الهضمي البشري، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بـ GVHD.

يحسن صحة الأمعاء العامة
تعيش الغالبية العظمى من الخلايا المناعية في جهازك الهضمي، مما يجعل صحة الأمعاء ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة، لحسن الحظ، يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يمنح الجهاز المناعي دفعة قوية.

ووفقا لمقال بحثي نُشر عام 2017 في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio، فإن النشاء المقاوم، مثل ذلك الموجود في الموز، يمكن أن يساعد في ازدهار بكتيريا الأمعاء المفيدة وكذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون لدى الشخص.

المصدر: وكالات
الإنفلونزا
الموز
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