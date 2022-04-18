الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
خطوات بسيطة تساعدك في منع غوغل وفيسبوك من تعقب بياناتك
تعبيرية
18 ابريل 2022 13:52

خطوات بسيطة ستساعدك في منع غوغل وفيسبوك من تعقب بياناتك، وبالتالي التمتع بقدر أكبر من الخصوصية، ولا تحتاج لأكثر من 30 ثانية بحسب ما ذكر موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وهذه الخطوات التي أطلق عليها "فحص الخصوصية" ضرورية، لا سيما أن البيانات التي تجمعها "فيسبوك" و"غوغل" ضخمة وتستطيع أطراف ثالثة الحصول عليها بسهولة لأهداف تجارية.

فعلى سبيل المثال، عندما تريد قراءة مقال على موقع معين من خلال حسابك في "فيسبوك" و"غوغل"، قد تقع في هذا الفخ، دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد على الموقع ذاته.


وبحسب "فوكس نيوز"، "في اللحظة التي تقوم بفعل ذلك، تكون كشفت عن نقاط تتبع لك، وكل ما تفعله على هذا الموقع، يتم إرساله إلى غوغل وفيسبوك".

ولمنع تعقب فيسبوك لك، اتبع هذه الخطوات:
من الكمبيوتر:
سجل الدخول، ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل في أعلى اليمين. انقر فوق "الإعدادات والخصوصية"، واختر "الإعدادات". انقر فوق "التطبيقات ومواقع الويب" في القائمة الجانبية اليسرى. إذا كنت لا ترى ذلك، فاختر "الأمان وتسجيل الدخول"، ثم "التطبيقات ومواقع الويب".

من هاتف آيفون:
اختر "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الإعدادات". قم بالتمرير لأسفل إلى "التطبيقات ومواقع الويب".

من أجهزة أندرويد:
افتح تطبيق "فيسبوك"، ثم انقر فوق القائمة، واذهب إلى "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الإعدادات". قم بالتمرير لأسفل إلى "الأمان"، ثم انقر فوق "التطبيقات ومواقع الويب".

غوغل
وبالنسبة لغوغل، ادخل على صفحة الحسابات المرتبطة بحسابك على "غوغل"، وهناك ستجد أي حسابات قمت بالتسجيل فيها باستخدام حساب "غوغل" الخاص بك. إذا كنت تريد حذف أي منها، انقر فوق "إلغاء الارتباط".

    
وأحيانا قد لا تستطيع فعل ذلك، لأن بعض التطبيقات تطلب فتح التطبيق ذاته والدخول على إعدادات التطبيق والبحث عن الحسابات المرتبطة ثم تنفيذ الإلغاء.

يجب أيضا أن تتحقق من التطبيقات والخدمات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في غوغل.

وعادة ما تحتاج إلى تحميل مثل هذه التطبيق لمساعدتك في إنجاز أعمال مثل تحديد مواعيد التمارين الرياضية أو جدول العمل اليومي.

وقد يطلب هذا التطبيق الإذن بالوصول إلى "تقويم غوغل و"جهات اتصال غوغل" لاقتراح مواعيد للقاءات محتملة وأصدقاء يمكنك مقابلتهم.

وفي حال لا تحتاج لمثل هذه التطبيقات، قم بالخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الأمان. ضمن "تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها الوصول إلى الحساب"، اختر "إدارة وصول الجهات الخارجية". اختر التطبيق أو الخدمة التي تريد إزالتها. اختر "إزالة إمكانية الوصول".

المصدر: وكالات
جوجل
فيسبوك
الإنترنت
الخصوصية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©