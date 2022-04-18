95 مليون دولار تكلفة الموسم الرمضاني

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت مصادر مطلعة أن الموسم الرمضاني لهذا العام يعد استثنائياً في الدراما المصرية، من حيث التنوع في الكم والمضمون، ومنافسة قوية على الصدارة، فيما تصدرت البطولة النسائية في 12 عملاً درامياً، بجانب الدراما الصعيدية والاجتماعية ليكون المشاهد العربي مع 33 عملاً درامياً متنوعاً علي مدار الشهر الكريم، كما يشهد الموسم الرمضاني زيادة إنتاجية في عدد الأعمال المنتجية بنسبة تتراوح الـ 5% عن الأعوام السابقة، بجانب وضع شرط أساسي مع مسؤولي الإنتاج والتسويق التليفزيوني أن لا يتجاوز سقف إنتاج العمل قيمة 4.2 مليون دولار أميركي، وألا يتخطى أجر بطل العمل الرئيسي سقف المليون دولار أميركي، وهذا الشرط ينطبق فقط على الإنتاجات المصرية فقط، وتصدرت شركة المتحدة نصيب الأسد في إنتاج الأعمال الدرامية بـ 14 مسلسلاً، وتنوعت إنتاج الـ 19 عملاً الدرامية الأخرى ما بين 7 منتجين، وبلغت تكلفة الموسم الرمضاني لهذا العام ما يقرب من 95 مليون دولار.

- محمد رمضان ويسراً الأعلى أجراً.

- حمادة هلال ورانيا يوسف الأقل أجراً.

- «الاختيار 3» الأعلى تكلفة إنتاجية و«عالم تاني» الأقل.

- 4 أعمال درامية قصيرة ذات الـ 15 حلقة.

- 2 مليون دولار أميركي تكلفة عرض أعمال المتحدة على منصة شاهد.

قائمة أجور الفنانين

وحسب المصادر المطلعة، تصدر محمد رمضان قائمة الأعلى أجراً في الدراما الرمضانية، حيث حصل على ما يقرب من 1.6 مليون دولار أميركي، عن دوره في مسلسل «المشوار»، على الرغم من أن تكلفته الإنتاجية لم تتجاوز سقف الـ 5.4 مليون دولار، فيما تساوى بالمركز الثاني كل من كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، بقيمة 800 ألف دولار عن دورهما في «الاختيار 3»، والذي تجاوزت تكلفته الإنتاجية 9 ملايين دولار ليسجل أعلى تكلفة إنتاجية بالدراما المصرية، وحل بالمركز الثالث أمير كرارة بقيمة أجر 750 ألف دولار عن دوره في مسلسل «العائدون»، ولم تتجاوز تكلفته الإنتاجية حاجز الـ 7 ملايين دولار، وحل بالمركز الرابع مصطفى شعبان بقيمة أجر بلغت 610 آلاف دولار عن دوره في مسلسل «دايماً عامر»، ولم تتجاوز تكلفته الإنتاجية حاجز 4.2 مليون دولار، وحل بالمركز الخامس عمرو سعد بقيمة أجر بلغت 800 ألف دولار عن دوره في مسلسل «توبة»، ولم تتجاوز ميزانية مسلسله حاجز الـ 3.9 مليون دولار، وجاء خالد النبوي بالمركز السادس بقيمة أجر بلغت 700 ألف دولار عن دوره في مسلسل «راجعين يا هوى»، والتي بلغت تكلفته الإنتاجية 4 ملايين دولار أميركي، فيما تقاسم المركز الثامن بمبلغ 550 ألف دولار، هاني سلامه عن دوره في مسلسل «ملف سري»، والذي لم تتخط تكلفته الإنتاجية 3.8 مليون دولار أميركي، والفنان أكرم حسني عن دوره في مسلسل «مكتوب عليا»، وبلغت تكلفته الإنتاجية ما يقرب من 3.9 مليون دولار، وحل في المركز التاسع الفنان طارق لطفي، حيث حصل على 500 ألف دولار عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، والذي بلغت تكلفته 4.2 مليون دولار أميركي، وتزيل قائمة الأكثر أعلى أجراً في الدراما الرمضانية لهذا العام الفنان حمادة هلال بـ 400 ألف دولار أميركي عن دوره في مسلسل «المداح 2»، ولم تتجاوز تكلفه مسلسله الإنتاجية حاجز الـ 3 ملايين دولار.

قائمة أجور الفنانات

وأشارت المصادر إلى أن يسرا تصدرت قائمة الأعلى أجراً للفنانات في الدراما الرمضانية، حيث تقاضت ما يقرب من 900 ألف دولار عن شخصيتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، وتكلفة المسلسل الإنتاجية لم تتخط حاجز الـ 3.8 مليون دولار، فيما جاءت الفنانة منة شلبي بالمركز الثاني وتقاضت 700 ألف دولار عن شخصيتها في مسلسل «بطلوع الروح»، ولم تتجاوز تكلفة مسلسلها الإنتاجية حاجز الـ 3.2 مليون دولار، وحلت بالمركز الثالث الفنانة نيللي كريم عن شخصيتها في أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، وتقاضت أجراً بما يقرب من 600 ألف دولار أميركي، فيما جاءت تكلفة مسلسلها الإنتاجية الـ 3.3 مليون دولار، فيما حلت بالمركز الرابع الفنانة ليلى علوي وتقاضت أجراً بما يقرب من0 55 ألف دولار عن شخصيتها في مسلسل «دنيا تانية»، وجاءت تكلفة مسلسلها الإنتاجية 3.8 مليون دولار، وتقاسم المركز الخامس بمبلغ 500 ألف دولار كل من الفنانة مي عمر والفنانة روبي عن شخصيتهما في مسلسل «رانيا وسكينة»، ولم تتجاوز تكلفة مسلسلهما الإنتاجية حاجز الـ 2.8 مليون دولار، وبالمركز السادس مي عز الدين وتقاضت أجراً بما يقرب من 450 ألف دولار عن شخصيتها في مسلسل «جزيرة غمام»، ولم تتجاوز تكلفة مسلسلها الإنتاجية 4.2 مليون دولار، وتقاسمت المركز السابع بمبلغ 400 ألف دولار كل من الفنانة دينا الشربيني عن شخصيتها في مسلسل «المشوار»، والفنانة شيرين رضا عن شخصيتها في مسلسل «شغل عالي»، ولم تتجاوز تكلفة مسلسلها الإنتاجية حاجز الـ 2.7 مليون دولار، وبالمركز التاسع جاءت الفنانة ريهام حجاج وتقاضت أجراً بما يقرب من 350 ألف دولار عن شخصيتها في مسلسل «يوتيرن»، وجاءت تكلفة مسلسلها الإنتاجية بـ 3.5 مليون دولار، وتزيلت قائمة الأعلى دخلا الفنانة رانيا يوسف وتقاضت أجراً بما يقرب من 250 ألف دولار، وجاءت تكلفة مسلسلها الإنتاجية بـ 2.5 مليون دولار.