إجراءات صحية وآمنة لاستقبال الفصل الدراسي الأخير

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية ان مدارس ورياض الأطفال في إمارة رأس الخيمة استقبلت بشكل خاص والدولة بشكل عام الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام 2021 - 2022 وسط استعدادات تامة ومؤمنة من جميع النواحي وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة و الهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل من خلال عمليات التعقيم والتجهيزات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية التي تنمع وتحول دون انتشار فيروس كورونا كوفيدـ 19 وذلك من خلال التأكد من خلو الطلاب والهيئات التعليمية والعاملين في الميدان من العدوى سواء من خلال التطعيمات واللقاحات وشهادات النتائج السلبية والتأكيد على تطبيق البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية ، متمنية فصلا دراسيا آمنا ومريحا للجميع.