الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
إجراءات صحية وآمنة لاستقبال الفصل الدراسي الأخير
إجراءات صحية وآمنة لاستقبال الفصل الدراسي الأخير
18 ابريل 2022 11:57

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية ان مدارس ورياض الأطفال في إمارة رأس الخيمة استقبلت بشكل خاص والدولة بشكل عام الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام 2021 - 2022 وسط استعدادات تامة ومؤمنة من جميع النواحي وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة و الهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل من خلال عمليات التعقيم والتجهيزات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية التي تنمع وتحول دون انتشار فيروس كورونا كوفيدـ 19 وذلك من خلال التأكد من خلو الطلاب والهيئات التعليمية والعاملين في الميدان من العدوى سواء من خلال التطعيمات واللقاحات وشهادات النتائج السلبية والتأكيد على تطبيق البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية ، متمنية فصلا دراسيا آمنا ومريحا للجميع.

المدارس
رأس الخيمة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©