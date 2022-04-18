8 علامات مبكرة تنبئ بسرطان المعدة

نشعر من وقت لآخر بآلام في المعدة، وهذا ما يقلق البعض، لكنه في الحقيقة لا يندرج في إطار العلامات المبكرة التي تنبأ باحتمال الإصابة بسرطان المعدة.



والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الأشياء التي يجب الانتباه لها في سياق مواجهة خطر سرطان المعدة؟

ونقل موقع عيادة "كليفلاند" الصحية على الإنترنت عن الجراح دانيال جويس، أبرز أعراض الإصابة بهذا النوع من السرطانات، وهي على النحو التالي:

الانتفاخ في المعدة: من العلامات المبكرة على الإصابة بسرطان المعدة هو الانتفاخ المفرط في المعدة، لدرجة أن الشخص قد يبدو وكأنه حاملا في الشهر التاسع.

وفي حالات أخف وطأة، يجعل السرطان جدار المعدة صلبا للغاية، بما يقلل من قدرتها على التخزين، ويتسبب في تراكم السوائل في المعدة مما يؤدي إلى الانتفاخ.

الحرقة في المعدة: مَن منا لم يواجه حرقة في المعدة بعد تناول وجبة غارقة في التوابل؟ حرقة المعدة أمر شائع ولا يوجد داع للقلق.

لكن إذا كان الشخص يعاني من حرقة معدة طويلة الأمد، لا تزول بمضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى، فقد يكون هناك سبب للقلق.