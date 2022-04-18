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دنيا
بعد الـ30.. عادات سيئة توقف عنها فوراً
تعبيرية
18 ابريل 2022 09:25

تشكل العادات السيئة بعد سن الثلاثين خطراً على الصحة العامة، وينصح الخبراء بالاعتناء بالسلوك الصحي وتجنب الكثير من العادات الغذائية غير الجيدة التي قد تؤدي إلى نشوء مشاكل تؤثر على حياة الإنسان على المدى البعيد.

وحذر موقع «إم إس إن» الإلكتروني من مجموعة عادات قد تؤثر على الصحة ابتداء من سن الثلاثين وما بعد، تتمثل في تناول الأطعمة بشكل عشوائي؛ لأن هذا يعني بأنك ستعاني من السمنة إذا استمررت على هذا النحو.
   
كما تشير الكثير من الدراسات إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بشكل وثيق مع زيادة الوزن وخطر الإصابة بالأمراض، لذا يُنصح بالابتعاد عن هذه المشروبات قدر المستطاع. ويمكنك البدء بالتخفيف من هذه المشروبات بشكل تدريجي خلال فترة من الزمن حتى لا تجد صعوبة في التخلي عنها. 


وحذر الموقع من تعمد البعض تخطي وجبات معينة خلال اليوم، بهدف إنقاص وزنهم، أو تجربة أنظمة غذائية صارمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ويحذر خبراء التغذية من أن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى ضرر طويل الأمد، وتقلل من عملية التمثيل الغذائي، وتدفع جسمك إلى التمسك بأي سعرة حرارية تدخل إليه، مما يمكن أن يتسبب باستعادة الوزن المفقود، أو حتى إضافة وزن إضافي، وينصح بعدم محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لأن قمع هذه الرغبة، قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقاً. ويوصي الخبراء، بإرضاء الرغبة في تناول الطعام بكميات معقولة.

المصدر: آ ف ب
الغذاء
السمنة وزيادة الوزن
إنقاص الوزن
الصحة العامة
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