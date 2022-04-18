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توقيف امرأة عرضت بيع كلية طفلة عبر الإنترنت
تعبيرية
18 ابريل 2022 08:59

أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، توقيف امرأة عرضت عبر الإنترنت بيع كلية "فتاة تبلغ 15 عاما" مقابل 20 ألف دولار.
وجاء في تغريدة أطلقها المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن "مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في (ولاية) بورتوغيسا ... بعدما عرضت خلافا للقانون عبر موقع ماركتبليس بيع كلية مقابل 20 ألف دولار".

وأظهر المدّعي العام في تغريدته الإعلان الذي تضمّن نصه أن الكلية تعود إلى "فتاة تبلغ 15 عاما" وبوضع صحي مثالي.

وشدد صعب على أن السلطات بصدد فتح تحقيق لمعرفة ما إذا الإعلان على صلة بـ"شبكة إجرامية"، لكنّه لم يوضح كيف كانت الموقوفة تعتزم الاستحصال على الكلية ولا إن انطوى الإعلان على عملية احتيالية.

 

المصدر: آ ف ب
الكلى
فنزويلا
الإنترنت
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