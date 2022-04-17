«تيك توك» الأكثر تنزيلاً عالمياً

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه، وفي المركز الثاني جاء تطبيق إنستجرام الذي تم تنزيله حوالي 151 مليون مرة منذ بداية العام. وكان التطبيق في وقت سابق الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم. وفي آسيا جاء تطبيق إنستجرام في المركز الأول كأكثر التطبيقات تنزيلاً، وأشار موقع سي نت دوت كوم أن شركة ميتا التي تمتلك تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب تمتلك 3 من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلاً.