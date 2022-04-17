تونس.. سجاد من الملابس المعاد تدويرها

نفطة (تونس) (أ ف ب)

تشهد تونس مشروعاً اجتماعياً ناجحاً لإعادة تدوير الملابس وتحويلها إلى سجاد، حيث انطلقت مبادرة «المنسج» مع الفرنسي التونسي مهدي البكوش سنة 2014 عندما طلب من عمّته نجاة في منطقة نفطة بالجنوب التونسي أن تنسج له سجاداً يسوقه عبر فيسبوك، لتجمع نجاة من أسواق الملابس المستعملة الطرابيش القديمة والقمصان والجوارب الصوفية كمواد أولوية لتصميم زرابي وسجاد على الطراز العصري، ومع انتشار المشروع انضمت لها 12 حرفية يحققن مكاسب تصل لـ140 ديناراً (40 دولاراً) عن السجادة بمقاس 1,8 متر على مترين، ويقول البكوش: «من المهم أن نظهر أن امرأة لم تدرس ولا تعرف استعمال الإنترنت يمكنها العمل وإعالة نفسها».