حنين عارف.. طالبة بدرجة «سيدة أعمال»

خولة علي (دبي)

حنين عارف فتاة إماراتية شغوفة بعالم القهوة، اتخذت من مشروع التحميص مهنة لها، لتتعرف على أسرار وفن صناعة القهوة، وكيفية المحافظة على المذاق المحلي التقليدي في القهوة الإماراتية، إلى جانب تقديم واحتراف مزج النكهات العالمية الذي يجعلها دائماً مواكبة لسوق القهوة ومذاقات المستهلكين المتنوعة.

لم تكن رحلة العمل سهلة على فتاة تجلس على مقاعد الدراسة بالصف الحادي عشر، وتتطلع لأن تضع حجر الأساس لمشروعها الذي واجهت معه الكثير من التحديات مع كثرة المنافسين في سوق صناعة القهوة، وبدايتها المتواضعة وخبرتها البسيطة، إلا أنها ارتدت قفاز الإجادة والقدرة على خوض غمار سوق العمل ووضع خطواتها على سلم إثبات الذات والنجاح.

ازدهار

ويشهد سوق صناعة القهوة ازدهاراً بين فئة الشباب وإقبالاً على «الكافيهات» المتخصصة، مما يؤدي إلى تنافس بين تجّار وصنّاع القهوة، حيث تشير حنين عارف إلى أن القهوة من عناصر الضيافة المحلية، فلا تخلو البيوت من القهوة مع حبات التمر، فهي خير ما يستقبل بها الضيوف قديماً وحديثاً، فهناك الكثير من البيوت التي تحافظ على أصالة الضيافة العربية، المستمدة من الموروث الشعبي والقيم المحلية، موضحة أن عالم القهوة واسع يظهر في تزايد استهلاك السوق الاستهلاكي، فمحبو القهوة ارتبطوا معها بنمط الكيف، فمنهم من يبحث عن مذاقات قوية أكثر تركيزاً ومنهم من يجد في القهوة الخفيفة لذته، وهذا الاختلاف بين المذاقات، أدى إلى نوع من التنافس في صناعة القهوة وإنتاجها، وتحضير مذاقات جديدة ومختلفة.

البداية

وحول بداية انطلاقتهم في عالم القهوة، تقول حنين: بدعم أسري كبير، بدأت أنا وأختي ملاك في مجال صناعة القهوة، والتخصص بعملية التحميص، ومن المعروف أن القهوة خضراء اللون، وحتى تظهر نكهتها لا بد أن تتعرض للحرارة للحصول على درجة تحميص معينة، وحتى نحصل على المذاق أو النكهة المطلوبة، وهناك مقياس محددة لدرجة تحميص القهوة، ويتوقف ذلك على اختلاف الأنواع، فهناك شعوب تفضل القهوة الداكنة، وأخرى تفضل البنية والشقراء، وأيضاً لا بد من مراعاة مستوى الطحن، كي لا تتأثر نكهة القهوة، ويفضل ألا تكون خشنة جداً أو ناعمة جداً، وكل نوع له مدة معينة من التحضير يستند إلى درجة طحنها.

وقالت: نحن في العادة نفضل التحميص المتوسط، وهو الأفضل عند تذوق طعم القهوة والتلذذ بها، خاصة عندما يتم تحضير القهوة المحلية مع إضافة الهيل والزعفران كأفضل مزيج، ولكن هذا لا يمنع محاولة ابتكار أصناف جديدة تنافس الخلطات الموجودة على الساحة، فالتجربة المستمرة والاطلاع الواسع على كل ما هو جديد في عالم صناعة القهوة يكسبنا المزيد من الخبرة والقدرة على تقديم الأفضل والتميز.

عراقيل

وتؤكد حنين أن أي مشروع يواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات، منها، استيراد البن الأخضر، الذي يحتاج لدرجة حرارة محددة، الذي يتلف عند ارتفاع درجات الحرارة، مما يسبب الكثير من الخسائر المادية، مشيرة إلى أهمية التركيز في عملية استيراد منتج القهوة الخضراء بأساليب حديثة نضمن وصولها بجودة عالية، لأن رحلة العمل لم تكن سهلة على فتاة على مقاعد الدراسة، تحضر مشروعها خطوة بخطوة وتحاول أن تجد لها موطئ قدم بين كبريات شركات صناعة القهوة، وقد استطاعت أن تدخل السوق المحلي والخليجي خلال عام واحد من عمر المشروع، وتعتزم إيجاد منافذ عالمية لمنتج القهوة في الأسواق العالمية.

سبب التسمية

قالت ملاك عارف: اتخذنا اسم «المخا» للقهوة، نسبة إلى ميناء المخاء (ميناء المخاء من أقدم الموانئ، وكان الميناء هو السوق الرئيسة لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وتم الانتهاء من تشييد الميناء الجديد في اليمن عام 1978 بواسطة شركة هولندية) ومن منطلق رغبتنا في أن نصل بمنتجاتنا للعالمية بعد انتشارنا في عدد من الدول الخليجية، مشيدة بالعمل التجاري باعتباره بيئة خصبة لتحقيق الذات وشق الطريق في عالم ريادة الأعمال، فبالرغم من التحديات التي تواجهنا إلا أن شغفنا في عالم القهوة جعلنا أكثر قدرة على الثبات وخلق فرص أكثر نجاحاً.

أجود الأنواع

أشارت ملاك إلى ازدهار فنون صناعة القهوة بين الشباب الذين يجدونها من المشاريع المتجددة والمتنوعة نظراً لما تتمتع بها من تنوع في طريقة تحضيرها وإعدادها، وتسعى إلى الاستمرار في صناعة أجود أنواع القهوة، وتقديم كل ما يجعلهن أكثر قدرة في ترك بصمتهن وعلامتهن التجارية في سوق صناعة القهوة عالمياً من خلال تقديم الأجود من القهوة والتي أيضاً تتميز بالتنوع لتكون قادرة على تلبية مختلف المذاقات لمحبي القهوة.