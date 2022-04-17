في ماراثون الدراما.. «الإخوة أعداء»

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد الدراما في رمضان هذا العام تنوعاً كبيراً ما بين الدراما الاجتماعية والقصص الحقيقية والأحداث الوطنية و«الكوميديا» و«الأكشن» والإثارة والتشويق، ولكن هناك 6 مسلسلات يربطها حدث رئيسي مشترك، هو صراع الإخوة والأزمات بين الأشقاء.

جزيرة غمام

يتصدر مسلسل «جزيرة غمام» الأعمال التي تتناول صراع الإخوة، وتدور الأحداث داخل بيت شافع - عبدالعزيز مخيون- ومعه ثلاثة أبناء وأخت رابعة، وخلال الحلقات الأولى يقتل الأخ الأكبر أخاه الأصغر بالاتفاق مع الأخ الأوسط، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي مشوق حول قصة «بيت شافع» وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الإخوة، وكيف ستصل هذه الأمور بينهم، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمد جمعة.

توبة

فى مسلسل «توبة»، يظهر بطلا العمل عمرو سعد ودياب وهما شقيقان من أم واحدة، الأول يدعى «توبة» يجمع بين حرفة الخراطة والتخصص في فتح الخزائن بطرق غير قانونية، فيما يؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق «إبراهيم»، الذي تتسم شخصيته بالعنف، والعمل يشارك في بطولته ماجد المصري، وصبا مبارك، ومحمد لطفي، وأسماء أبواليزيد، وأحمد بدير، ورحاب الجمل، ومروى الأزلي، وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد صالح، وقال دياب، إنه يجسد شخصية «إبراهيم الدباح»، الأخ غير الشقيق لعمرو سعد، مشيراً إلى أنه يمتلك مشاعر قاسية ومتحجرة تجاه شقيقه، ولديه كثير من الأحقاد والمبررات التي تدفعه لأن يتصرف بصورة غير متوقعة.

أحلام سعيدة

في مسلسل أحلام سعيدة، تشهد الأحداث دخول يسرا في صراع مع شقيقها الذي يستولي على أموالها، وتقع بينهما العديد من المشاكل لاستعادة هذه الأموال مرة أخرى، والعمل بطولة غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، ونور محمود، ونبيل نور الدين وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

انحراف

يكشف مسلسل «انحراف» عن وجود العديد من الخلافات والصراعات بين الأشقاء، وذلك لأسباب متفاوتة، بين أبطال العمل، أبرزها وقوع خلافات شديدة بين عبد العزيز مخيون وشقيقته سميحة أيوب، تسببت في إحداث قطيعة بينهما، والمسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية، وتدور الأحداث في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عددٍ من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية، والتي تجسدها روجينا، لتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، ويشارك في بطولة المسلسل لوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صفوت، ومحمد مهران، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أولاد عابد

مسلسل «أولاد عابد»، الذي يناقش قضية اجتماعية مهمة تحدث بين الأشقاء، حيث إن الأحداث تشهد العديد من الصراعات بين الإخوة من أجل كسب رضى والدهم «عابد» صاحب محال سيراميك، لتحل الكراهية محل الحب، ومن هنا تشتعل الأحداث رأساً على عقب، ويشارك في بطولة مسلسل «أولاد عابد» ​آيتن عامر​، ورياض الخولي، وصبري فواز، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وفيدرا، ومحمد رضوان، وسارة ناجي، وعفاف مصطفى، وأسامة عبدالله ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج أكرم فريد.

راجعين يا هوا

من المسلسلات التي تشهد أحداثها أزمات بين الأشقاء «راجعين يا هوا»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا» ويجسد دوره خالد النبوي، والذي يعود إلى مصر بعد سنوات من التجارة في أوروبا وتعرضه للخسائر، ويحاول استعادة ميراثه من ورثة أخيه المتوفى، الذين تشتعل بينهم الكراهية والصراعات، ويشارك في بطولة العمل بجوار خالد النبوي كل من طارق عبدالعزيز، وهنا شيحة، وإسلام إبراهيم، وسلمى أبوضيف، وأنوشكا، ووفاء عامر، وكريم قاسم، وأحمد بدير، وهو تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.