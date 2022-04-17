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أمير كرارة.. «ضابط» الدراما
أمير كرارة.. «ضابط» الدراما
18 ابريل 2022 02:01

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل أمير كرارة حضوره في الدراما الرمضانية، ويعود بعدما جرب حظه في رمضان الماضي في الدراما الصعيدية من خلال مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا، إلى منطقته المفضلة وملعبه الأثير الذي كان بمثابة تميمة الحظ له والنقطة الفارقة في مشواره الفني، ويتمثل في تجسيده لشخصية الضابط، سواء أكان ضابط شرطة أو جيش، والذي برزت براعته فيه من خلال عددٍ من الشخصيات في عدة مسلسلات ناجحة طوال السنوات الماضية، جعلته يحتل من خلالها مكانة متميزة في قلوب جمهوره.

يقدم كرارة هذا العام مسلسل «العائدون»، والذي تدور أحداثه في إطار «أكشن» تشويقي، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية ويجسد فيه شخصية ضابط في جهة أمنية يقوم بتنفيذ عملية داخل صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.
ورغم أن شخصيات ضابط الشرطة والجيش تمثل مشكلة فنية لمن يتصدى لتجسيدها من الفنانين، خوفاً من وقوعهم في قالب التقليد والنمطية، إلا أنها تمثل تحدياً كبيراً في الوقت نفسه للوقوف على تفاصيل كل شخصية، وجعلها تختلف عن الأخرى استناداً إلى أبعادها المهنية والنفسية والسلوكية وغيرها، وهو ما نجح فيه كرارة الذي تغلب على تحديات هذه الشخصيات منذ تقمص شخصية ضابط الشرطة «سليم الأنصاري» في مسلسل «كلبش» عام 2017، وبعدما حقق المسلسل نجاحاً لافتاً تم تقديم جزأين آخرين منه، ثم حقق نجاحاً كبيراً حين تقمص شخصية الشهيد البطل في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، وبرع بشكل لافت في تجسيد هذه الشخصية البطولية، ووضح أن كرارة يحرص على خروج أعماله الفنية التي يقدمها بشكل جيد، وأنه لا يشغل باله كثيراً بالمنافسة مع الآخرين.

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