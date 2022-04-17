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«الاختيار 3» يكشف خطة «الإخوان» للتجسس على المصريين
«الاختيار 3».. المسؤول عن صوت شخصية السيسي يتحدث لـ«لاتحاد»
17 ابريل 2022 19:37

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف مسلسل «الاختيار 3» النقاب عن خطة جماعة الإخوان الإرهابية للتجسس على المصريين خلال فترة حكمهم للبلاد، مستغلين وجود الرئيس الأسبق محمد مرسي في سدة الحكم.

وفي التفاصيل، خططت الجماعة الإرهابية لتجهيز الرئاسة مكاناً في قصر عابدين الرئاسي، ليأخذوا منه النهاية الطرفية للأحوال المدنية التي تشمل وحدات للجوازات والمرور، ومن ثم يقومون بعمل وصلة منها لمكتب الإرشاد، وذلك حسبما أبلغ محمد رياض «العميد يسري» كريم عبد العزيز «المقدم زكريا يونس».

ليرد زكريا يونس ويؤكد خطورة الأمر بأن كل شيء عن أي مصري بدوسة زر واحدة ستكون معهم كافة المعلومات شاملة أرقام سياراتهم وعناوينهم وسفرياتهم، فيما يتفق الاثنان على أن هذا الأمر يستحيل أن يحدث.

وسلطت الحلقة الـ15 الضوء على محاولة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مقابلة رئيس المخابرات الحربية بالجيش المصري في ذلك الوقت اللواء محمود حجازي من دون علم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، للنقاش حول وضع الجماعة الحالي وسط غضب الشارع المصري من سياستها.

جاءت صدمة الشاطر في مفاجأته عند ذهابه لمقابلته بأن وجد نفسه أمام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لتظهر عليه علامات الارتباك ويضطر لقوله إن بينه وبين رئيس الأركان معرفة قديمة وجاء فقط ليتناول معه القهوة.

ومن ثم يفاجأ الشاطر بدخول محمود حجازي، فيزداد ارتباكاً ويستأذن منصرفاً وعلى وجهه علامات الوجوم.

في السياق ذاته، تتناول حلقة «الاختيار 3» تسريباً يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر وجبهة الإنقاذ الوطني مع قرب الانتخابات البرلمانية.

واتهم مرسي شباب جبهة الإنقاذ بأنهم يحصلون على تمويلات خارجية، قائلاً: «أمال بياكلوا منين دول».
ويوثق مسلسل «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013

مسلسل الاختيار 3
جماعة الإخوان الإرهابية
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