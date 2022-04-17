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معرض فني وورش تفاعلية للأطفال في «بيت الحكمة»
معرض فني وورش تفاعلية للأطفال في «بيت الحكمة»
17 ابريل 2022 18:17

الشارقة(الاتحاد)
يحتفي «بيت الحكمة» بشهر رمضان المبارك ويعيد إحياء التقاليد الثقافية العريقة للشهر الكريم، من خلال تنظيم «رمضانيات بيت الحكمة»، أول سوق في الهواء الطلق يستضيفه المعلم الثقافي الأبرز في الشارقة، مقدماً للزوار العديد من الفعاليات، التي تجمع بين التسوق والفنون والمأكولات مع الفوانيس المتلألئة التي تزينه من 15 ولغاية 24 أبريل الجاري، حيث يستقبل الزوار من مختلف الأعمار مجاناً من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى منتصف الليل.

تجربة تسوق فريدة
وتتيح «رمضانيات بيت الحكمة» للزوار الاستمتاع بالحدائق الخارجية في الهواء الطلق بين المبنى الرئيسي ونصب المخطوطة، واستكشاف أكثر من 20 متجراً يعرض فيها عدد من رواد الأعمال المحليين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مجموعات حصرية من الملابس والمجوهرات لنخبة من العلامات المستقلة والمصممين المحليين، منها «تاكارا»، و«كامين»، و«غابي»، و«آيون» وغيرها، حيث يوفر السوق منصة فريدة لرواد الأعمال للتواصل مع الجمهور والترويج لمنتجاتهم وإبراز قيمتها الثقافية والفنية، وفي الوقت ذاته تمنح الزوار فرصة تسوق العبايات، والجلابيات، والقفطانات، والمجوهرات، وملابس الأطفال، وغيرها.

ألوان وروائح زكية
وخلال تجربة التسوق، يمكن للزوار التوقف عند منافذ الطعام المحيطة بالمنطقة الخارجية، والاستمتاع بالمأكولات المكسيكية في مطعم «سينيور غونزاليس»، والوجبات الخفيفة في مطعم «ليت لاونج»، والحلويات والقهوة والشاي في مقهى «كاف»، ولاستراحة قصيرة خلال تجربة التسوق، يمكن للزوار الجلوس عند تصميم المرآة المتلألئة في أروقة الفناء الخارجي لبيت الحكمة الذي يضم حدائق منسقة مقابل نصب المخطوطة الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً، واستكشاف المعرض الفني المصاحب للفعاليات، والذي يثري تجربة الزوار في استكشاف القيمة الفنية الكامنة في أجواء شهر رمضان.

رمضانيات القارئ الصغير
وتتضمن الفعاليات «رمضانيات القارئ الصغير»، التي تمنح الآباء والأمهات فرصة تسجيل أطفالهم للاستمتاع بورش العمل وتجارب التسوق المخصصة للصغار، من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل في ساحة «القارئ الصغير» في «بيت الحكمة»، في الوقت الذي يمكن فيه لأولياء الأمور متابعة تجربة التسوق والمشاركة بالفعاليات المقامة في الحدائق الخارجية.
وتستضيف ساحة «القارئ الصغير» برنامجاً تعليمياً عالمياً يتضمن مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «ستيم»، والموسيقى، والأدب، والفن، ويسلط الضوء على أهمية اللعب ودوره في عملية التعلم والنمو الاجتماعي والنفسي، ويساعد البرنامج الأطفال على بناء مهاراتهم الحياتية والتفاعل مع الاستكشافات والتجارب المتنوعة، وسيتم عرض صناديق أشغال يدوية للبيع ضمن سلسة الورش، تتضمن أدوات وألعاباً حرفية ومنتجات مرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث يمكن للمشاركين شراؤها واستخدامها بمساعدة المشرفات المختصات.
ويمكن لأولياء الأمور شراء كتاب مميّز لأطفالهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الباعة المشاركين في ساحة القارئ الصغير، حيث يقدم متجر «أكوان» المتخصص بالكتب والألعاب كتباً مصورة لمساعدة الأطفال واليافعين على بناء علاقة صحية ومستدامة مع اللغة العربية، وتحفيز خيالهم، فضلاً عن إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال الأصغر سناً من خلال شراء ألعاب ومنتجات تعليمية مبتكرة من «لوما»، المتجر الذي أسسته والدتين إماراتيتين لتعزيز الجانب المعرفي في نفوس الصغار.
وتأتي «رمضانيات بيت الحكمة» ضمن برنامج رمضان خلال شهر أبريل الذي يتضمن ورش عمل إبداعية وتعليمية، وفعاليات مخصصة للأطفال واليافعين للاستفادة من أوقات فراغهم خلال الشهر الفضيل، وإثراء معرفتهم بالقيم الثقافية والدينية للشهر الكريم، وتمكين الأطفال من الشعور بأجواء رمضان وما يتضمنه مع عادات وتقاليد راسخة.

معرض فني
ورشة
بيت الحكمة
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