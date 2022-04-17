«كواليس» عمالقة الفن عبر قناة الشرقية

الشارقة(الاتحاد) للفنانين صورهم وحكاياتهم التي يعلمها جميع الناس، وخاصة مع العالم الواسع الذي أفرزته وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تبقى أجزاء واسعة من تجاربهم خلال مسيرتهم الفنية لم يسلط عليها الضوء، وهذا ما يسعى إليه برنامج «كواليس» الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة الشرقية من كلباء، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وتقدمه الإعلامية مريم علاي. يستضيف البرنامج نخبة من الفنانين الخليجيين، الذين لهم دور كبير في الحركة الفنية التي مرت عليها الفنون الأدائية بكافة أشكالها في المنطقة، من مسرح ودراما وسينما... ومع الشعبية الكبيرة والمحبة التي حازتها تلك الشخصيات، فإن هناك جوانب عديدة تبقى في دائرة الغياب، خاصة في مرحلة تأسيسهم التي انطلقوا منها إلى الشهرة، أو في مواقف متعددة مروا بها خلال تصوير أعمالهم، أو خلال مشاركاتهم في مهرجانات السينما.
أرشيف الفن الخليجي وحول برنامج «كواليس»، تقول الإعلامية مريم علاي: «يمثل برنامج كواليس رحلة رائعة في مسيرة حياة وإنجاز فنية مع كوكبة من أعلام الفن الخليجي، الذين لهم بصماتهم البارزة على المشهد الإبداعي بكافة فنونه وقطاعاته. وقد أفرزت كل حلقة من حلقاته التي تم عرضها حتى الآن مخزوناً حياتياً وأدبياً وفنياً قد يكون غائباً عن الإعلام، وهذا ما يجعل من البرنامج توثيقاً تراثياً للحياة الفنية في منطقة الخليج العربي، التي تنهج قناة الشرقية من كلباء إلى وضعها أمام المشاهدين أولاً، وإيداعها أرشيفها الذي سيمثل سجلاً حافلاً بشهادات عمالقة الفن الخليجي على مراحل نشأته وازدهاره».