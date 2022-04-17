تارا عماد لـ«الاتحاد»: نقل الأعمال الأجنبية دون تغيير.. إفلاس فني
تارا عماد
17 ابريل 2022 17:03
علي عبد الرحمن (القاهرة) أكدت الممثلة المصرية تارا عماد على أن نقل تفاصيل الأحداث والمشاهد من النسخ الأجنبية دون أي تغيير، يؤدي إلى خروج العمل بمستوى أقل، واصفةً ذلك بالإفلاس الدرامي، لأنه مهما كانت جودة الأعمال المقتبس منها بالنهاية هي تخاطب وتحاكي الشريحة الموجهة إليها. وقالت لـ«الاتحاد»: إن الحبكة الدرامية وتقديمها بشكل عربي يناسب عادات المجتمع وتقاليده، تجعل من نجاحها أمراً سهلاً، على عكس الاقتباس من الفورمات الأجنبي بشكل مبالغ فيه. وتشارك تارا في مسلسل «Suits» بالعربي، وتجسّد شخصية فتاة مجتهدة، تسعى إلى الوصول لتحقيق حلمها في مجال المحاماة، دون مساعدة من أحد، بخاصة أبوها الذي يمتلك أكبر مكتب للمحاماة، وبالرغم من هدوئها الظاهري إلا أنها تتمتع بالكثير من الصفات القيادية، وهو ما يمكّنها من قيادة هذا المكان، الذي يعج بالرجال النافذين من الشركاء المحامين وعملاء المكتب من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ. والعمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار 9 مواسم، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وريم مصطفى. وأعربت عماد عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أن شخصيتها في الأحداث تشبهها كثيراً، وأن الاقتباس الفني أمر طبيعي ومتّبع في العالم، وفي المقام الأول اقتصادي بحت، ونجاح تلك الأعمال مرتبط بذوق المشاهد ومدى تقبله للفكرة. تشارك تارا في فيلم «الجواهرجي»، وتجسّد شخصية فتاة تتمتع بالمرح الشديد ولا تبالي بمن حولها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر جواهر يواجه العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، ومنى زكي. ومن جانب آخر، تواصل استكمال تصوير مشاهدها في فيلم «نصي الحلو»، وتجسد شخصية حبيبة بطل العمل رامز جلال، وتواجه العديد من العقبات بسبب تلك العلاقة العاطفية، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد كريم، ويشارك في بطولته نسرين طافش، ومحمد ثروت. عن ذكريات طفولتها في رمضان، قالت عماد: إن الشهر له مكانة خاصة في القلوب، ويبدأ الاستعداد له مبكراً بالعائلة، بشراء الزينة والفوانيس، وقد بدأت الصوم في السابعة من عمري، وكانت أجواء الشهر الفضيل رائعة، ننشغل نهاراً بتحضير الإفطار والمشروبات الرمضانية، ويتجمع أفراد العائلة على المائدة، وبعدها مشاهدة الأعمال الدرامية، وخاصة الفوازير. وحول سر رشاقتها، أوضحت تارا أنها بسبب الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي واليوجا والسباحة بشكل منتظم، واتباع العادات الصحية في الطعام، وعدم التدخين.