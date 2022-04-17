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تحذير لمرضى الجهاز التنفسي
عاصفة رملية
17 ابريل 2022 16:39

أحمد عاطف (القاهرة)
تتعرض عدة دول عربية من بينها مصر لموجة من الرياح الخماسينية المحملة بالأتربة خلال الأيام الحالية، والتي تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، لذلك فهناك توصيات لابد من الالتزام بها تجنباً للإصابة بمضاعفات نتيجة تلك الأتربة.
ينصح الدكتور طه عبد الحميد أستاذ أمراض الصدر بجامعة الأزهر، مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بالبقاء في المنزل أطول فترة ممكنة خلال تلك الموجة، مع الاهتمام بتنظيف الغرف باستمرار، وإغلاق الأبواب والنوافذ جيداً لتجنب دخول الأتربة التي تسبب مضاعفات لهم.
وأضاف د. عبد الحميد لـ«الاتحاد» أنه في حالة الخروج من المنزل لضرورة، فإنه لابد من ارتداء الكمامات الطبية، لتجنب دخول الأتربة إلى الأنف قدر المستطاع، مع استخدام وشاح مبلل إضافي في حالة هبوب الرياح المحملة بالأتربة أثناء الخروج إلى الشارع.
ونبّه أستاذ الأمراض الصدرية على من أجرى جراحة سواء في الأنف أو العين بتجنب التعرض لتلك الأتربة تماماً، لأنها قد تتسبب في مضاعفات لهم.
كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق في البلاد.
وبحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية للعام 2019، فإن عدد مرضى الربو يتخطى 262 مليون شخص، ويتسبب في وفاة شخص من بين كل 250 حالة وفاة في العالم.

عاصفة رملية
مصر
الربو
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