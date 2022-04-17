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"جينيس" تتوج الكلب الأكبر سناً في العالم
"جينيس" تتوج الكلب الأكبر سناً في العالم
17 ابريل 2022 15:17

بات توبي كيث البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما، الكلب الأكبر سنا في العالم على قيد الحياة، حسبما ذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.
 
وينتمي كيث الذي يقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية لفصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن مالكة الكلب، جيزيلا شور، قولها إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

وأضافت: "حصلت على كيث وهو جرو تنازل عنه زوجان مسنان، لأنهما لم يعودا قادرين على الاعتناء به ورعايته".

وضمت "جينيس" الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 عاما.

وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبي يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقي".

وقبل كيث، كان الكلب "بلوي" البالغ من العمر 29 عاما و5 شهور، الأكبر سنا في العالم، إلا أنه توفي في 14 نوفمبر 1939.

المصدر: وكالات
جينيس
موسوعة جينيس
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