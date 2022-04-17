الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تحذير أمني.. فيروس يستهدف حساباتكم البنكية
تحذير أمني.. فيروس يستهدف حساباتكم البنكية
17 ابريل 2022 13:45

حذر متخصصون في أمن المعلومات مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" من فيروس جديد، يمكنه إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إلى المحتالين المتعطشين للمال.
 
وأطلق على الفيروس اسم "فيك كولز" Fakecalls، حيث يقوم باعتراض الخط عند اتصال المستخدمين بهيئات مالية كالبنوك مثلا.

ويحاكي الفيروس التطبيقات الرسمية للعديد من مزودي الخدمات المصرفية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبمجرد التثبيت عن طريق الخطأ، يتم خداع المستخدم لاستعمال التطبيق للقيام بأشياء مثل التحقق من الأرصدة، وإجراء المدفوعات المصرفية.

وإلى جانب ذلك، يستطيع الفيروس السيطرة على المكالمات الهاتفية لمقدمي الخدمات المصرفية عن طريق كسر الخط بشكل سري، والاتصال بالمحتال الذي ينتظر على الطرف الآخر.

ويمكّن الفيروس المحتالين من الحصول على معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور، وبالتالي سرقة الأموال من الحساب المصرفي، وفقما ذكر موقع "كاسبرسكي ديلي".

وعندما يريد مجرمو الإنترنت الاتصال بالضحية، سيعرض الفيروس شاشته الخاصة لإظهار رقم هاتف خدمة دعم البنك، بدلا من الرقم الذي يتصل به بالفعل.

كذلك يمكن لهذا الفيروس أيضا حظر المكالمات الحقيقية من البنك، والتي قد تحاول تحذير الضحية مما يقع له من احتيال.

وبفضل الأذونات التي يطلبها التطبيق عند التثبيت، فيمكنه أيضا تتبع موقع الجهاز وتسجيل الصوت ونسخ قائمة جهات الاتصال أو الملفات من الهاتف إلى الخادم الخاص بالمحتالين، والوصول إلى سجل المكالمات والرسائل النصية.

وأوصت شركة "كاسبرسكي" الأمنية المستخدمين بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والتحقق من الأذونات التي تطلبها البرامج عند التنزيل.

المصدر: وكالات
أندرويد
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©