حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير

تحدث مؤدي أغاني المهرجانات المصري، حمو بيكا، عن مرضه الخطير الذي يعاني منه.

وقال بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم:"المرض بتاعي مناعي، بمعنى أن الجهاز المناعي المفروض بيهاجم أي بكتيريا ضارة، والجهاز المناعي جاله خلل، وبالتالي بيهاجم أي حاجة في أجهزة جسمي، وطول ما هو بيهاجمها أنا بتعب، ممكن برجع دم".

وأضاف:"بيحصل لي مشاكل في معدتي كبيرة، وبأخذ إبره اللي هي بتعمل تهدئة لجهازي المناعي، وخدت الإبرة دي أول مرة بـ120 ألفا، وكل شهرين المفروض بأخذ إبره تمنها 20 ألفا".

وبكى حمو بيكا خلال الحديث عن منعه من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان المصري هاني شاكر.