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حبر الشارع.. ورقة من آخر الليل
أحمد العسم
17 ابريل 2022 11:38

أحمد العسم
إلى والدي العزيز عيسى
قلبك النبيل أعظم قلب وصمتك إيمان بقادم أكثر جمالاً واعترافاً، أخفيت عنا ما يزعجنا خوفاً علينا، والدي العظيم أطمئنك نحن بخير نكمل مسيرتك، يا هين وسهل منحتنا الحياة وحملت عنا الأثقال ولم تشتكي«الاعواق»
رسالة ود تمنحنا تطمئن بها قلوبنا وبخير والدي الرائع مضت السنوات وأنت الحاضر الذي لا يغيب نستمع إلى نصائحك نرى في صورك انعكاسات ونقرأ منها ما تقول، شكراً يا خلوق يا كثير ومهم فينا
«أبوي»
في الروح عطر مزاياك/تحبك الناس/يافاتن الروح بإحساس/أحب عطرك ياأبوي/يا أروع إنسان في الناس/لك في القلب منزله ودار/صمتك فعل الأخيار/ تستعين على الحوائج بالكتمان/اعمل يجزيك الله خير وإحسان/عطر مزاياك/في روح لا مساس/يا أبوي يا خير الناس/
في الناس.
العطر والإنسان..
إلى ذاك العطر الذي لم أستطع أن أشتريه الذي تركت فمه مفتوحاً وشيئا من رائحته في المنديل في ذاك المحل في ذاك المكان عند ذاك الذي في طرف الشارع الإنسان، الإنسان الذي تمسكت به ووثقت في فعلة الجميل حين أضاء لي الدرب والسكة ودلني بسهولة ويسر على ذاته الرائعة وأسكت الأسئلة التي تلح في داخلي، الإنسان السهل في التعامل الذي كرس وقتا من عنده ولم يوهمني بأني سأسعد، الإنسان الذي أسعدني اختار العطر، قلم الكتابة، وقرأ من صوتي الشعر
«الإنسان»
كثيراً ما كانت لنا أحلام/وجوهنا في المرايا/جميلة وإحساسها عالي/ولا خوف على من سعى/وحيد من ليست له أحلام "
قصة قصيرة..
إلى الغرفة الوحيدة..
التي حفظت ذاكرتنا وهي التي لم تسمح لماء البحر الوصول إليها وقفت دون ذلك وقاومت رياح الشمال وكانت شاهدة على إبحار السفن هناك في الخور حين دفعت الأمطار أخشابها إلى اليابسة متعبة تنتظر هدوء الريح، حاولي أن تتماسكي الهواء الشديد داخلك سيمر في لحظة هدوء ويتحول إلى أغنية والثياب على المشبك ستكون أحلام شاعر، وكلما هز الريح الباب أو النافذة هذا طارق وخبر سعيد، أنت وحيدة لكنك مكان للأحاديث والنقاشات وفك رموز عديدة كالتي يأتي بها المغامرون من رحلاتهم بين الجبال أو البحار حاملين الأسرار، وحدك مكان للتعايش لستِ وحيدة ولكنك الكثير الذين ثبتوا على الموقف ولم يعيدوا ما يقال، شيء من يقظة حارس الليل القوي المنتبه لِم حوله شيء وأنت بخير.

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