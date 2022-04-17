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موافقة أميركية لاختبار تنفس يكشف كورونا بأقل من 3 دقائق
موافقة أميركية لاختبار تنفس يكشف كورونا بأقل من 3 دقائق
17 ابريل 2022 08:45

في الوقت الراهن تعتبر اختبارات "بي سي آر" (تفاعل البوليميراز التسلسلي) المعيار العالمي لفحوص كوفيد-19.

لكن يبدو أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" وجدت اختباراً جديداً، أسرع بأشواط!

فقد أصدرت الخميس تصريحاً بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى كوفيد-19 في عينات التنفس، وفق ما أفادت أسوشييتد برس الجمعة.     

جهاز دقيق
وقالت إن جهاز "إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر" هو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة.

كما أضافت أنه يجب إجراء الاختبار، الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من 3 دقائق، تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص.

كذلك أوضحت أن الجهاز كان دقيقاً بنسبة 91.2% في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقة 99.3% في تحديد عينات الاختبار السلبية.

وبينت أن "شركة إنسبيكت أي أر تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز في الأسبوع، والتي يمكن استخدام كل منها لتقييم ما يقرب من 160 عينة في اليوم"، لافتة إلى أنه "في هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزداد سعة الاختبار باستخدام الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهرياً".

فيما وصف مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الدكتور جيف شورين، الجهاز بأنه "مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".

يذكر أنه منذ ظهوره في ديسمبر 2019، أصاب فيروس كورونا 503,103,301 شخص وتسبب بوفاة 6,218,384 حول العالم.
 

المصدر: وكالات
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