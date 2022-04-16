296 مليون دولار راتب مدير «يونيفرسال ميوزيك»

لاهاي (أ ف ب)

تقاضى المدير التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال ميوزيك» لوسيان غرينج نحو 296 مليون دولار عام 2021، بحسب تقرير المجموعة السنوي، وأشارت صحيفة «دي فولكس كرانت» أنّ «هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق لرئيس شركة مدرجة في البورصة ويقع مقرّها في هولندا»، ويتلقى غرينج علاوة على راتبه بنحو 211 مليون دولار بعد نجاح طرح أسهم «يونيفرسال ميوزيك» في البورصة عام 2021، وحصل على ثلاث مكافآت أخرى لطرح أسهم المجموعة في بورصة أمستردام، بلغت على التوالي 18.92 مليون دولار و22.60 مليون دولار و26.71 مليون دولار، أُضيفت إلى راتبه الأساسي المحدد بنحو 14.27 مليون دولار وإلى 3 ملايين يتلقاها كـ«منافع أخرى».