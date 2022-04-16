هاري وميغن  يفتتحان «إنفيكتوس غيمز»

لاهاي (أ ف ب)

أطلّ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغن في لاهاي، أول أمس، عشية افتتاح ألعاب «إنفيكتوس غيمز» الرياضية المخصصة للجنود الجرحى، التي تقام دورتها الخامسة في هولندا، وتشكّل هذه المناسبة أول ظهور علني للزوجين في أوروبا منذ انسحابهما من العائلة الملكية قبل عامين ونصف العام، وكان الأمير هاري وراء إطلاق ألعاب «إنفيكتوس غيمز»، وهي دورة رياضية مخصصة للجنود المحاربين القدامى الجرحى والمعوقين، ويبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 من 20 بلداً في هذه الدورة التي أرجئت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتُختتم مسابقاتها في 22 أبريل الجاري.