رحيل الفنانة المغربية رشيدة الحراق عن 74 عاماً

توفيت الفنانة المغربية رشيدة الحراق عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفقاً لمواقع إلكترونية مغربية.ونعى الملك محمد السادس، ملك المغرب، الفنانة الراحلة في برقية وجهها إلى عائلتها واصفاً إياها بأنها من "جيل الرواد". وقال الملك، في رسالته "إننا إذ نشاطركم أحزانكم لرحيل هذه الفنانة القديرة من جيل الرواد، التي أثرت المشهد المسرحي المغربي، على مدى عقود من الزمن، بأعمال إبداعية متميزة، لنسأل الباري عز وجل في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، أن يوفيها أحسن الجزاء وأجزل الثواب عما أسدته من جليل الخدمات لفنها ولوطنها". كما نعى فنانون رشيدة الحراق. ولدت الحراق في العاصمة الرباط سنة 1948، وهي من جيل الرواد في المسرح والدراما. كانت بداياتها الفنية ما بين سنتي 1968 و1969 مع فرقة الإذاعة الوطنية. خاضت الحراق غمار تجربة التلفزيون بالمشاركة في فيلم "ذئاب لا تموت" وقد كانت بطلته. كما شاركت في مسلسلات إلى جانب أسماء فنية بارزة.