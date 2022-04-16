شيخة البلوشي: «لست مختلفة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

المشكلات الصحية لا يمكن أن تقف عائقاً أمام تحقيق الأحلام والطموحات، بل يمكن أن تكون المحفز على الإبداع والتميز في مجالات متنوعة.. هذا ما آمنت به ابنة الإمارات شيخة البلوشي، من فئة أصحاب الهمم، حيث استطاعت مجابهة العديد من التحديات منذ الطفولة والتغلب عليها. البلوشي ترتيبها الثاني بين إخوتها المكونة من 12 فرداً، كانت ولادتها طبيعية لكن غريبة بعض الشيء، حيث ولدت بـ «كف يدها اليمنى» غير مكتمل مما شكل صدمة لوالديها في البداية، وزادت مخاوفهما حينما تواردت الكثير من الأفكار عن مستقبل هذه الطفلة، وكيف ستكون نظرة الآخرين لها في حياتها؟

شيخة البلوشي عنوان التحدي والإرادة في أسرتها (الصور من المصدر)

اطمأن قلبي

تسترجع البلوشي ذكريات الطفولة: «كبرت وترعرعت بفضل دعم وتشجيع والدي، لكن الصدمة الأولى بدأت في اليوم الأول لدخول المدرسة، وهذه الذكريات لا تزال قابعة في ذهني حتى اليوم، وكانت من أصعب المواقف المؤلمة التي واجهتها، وتضيف: «لا أنسى تساؤلات الطفولة البريئة حين يسألونني عن «يدي»، كنت أجيب ببراءة: هي عند الله وسوف يعطيني إياها في الجنة، هكذا علمني والدي أن أقول وأنا أؤمن بما أقوله منذ الصغر، لم تكن حياتي المدرسية سهلة، لقد شعرت في البداية بأني مختلفة عن الأخريات من ناحية عدم قدرتي على الكتابة باليد اليمنى.

تصمت برهة وتقول: «كنت خائفة من أن تقول لي المُعلمة «امسكي القلم واكتبي»، لكنها تسارعت خطواتها نحوي لتضع بصيص الأمل والحافز والتشجيع بوضع يديها على رأسي، مطمئنة قلبي بإمساكها يدي اليسري للبدء بالكتابة وهي تقول «اكتبي..اكتبي» بصوت يملؤه الحنان، وهنا أحسست بالارتياح وأدركت حينها بأنني أستطيع أن أكتب كالأخريات رغم مخاوفي.



العائلة

تبين البلوشي: «أفراد عائلتي المشجع الأول لي، غرسوا في التفاؤل والأمل وروح التحدي والرغبة في التفوق والتميز، واستطعت أن ارتقي في الصفوف الدراسية بتفوق رغم المعاناة في حمل «حقيبتي المدرسية»، لكن الإيمان بالله ثم بالهدف الذي أسعى إليه في ظل عائلة محبة وحنونة سهل لي الصعب، ففي عام 1979 اجتزت المرحلة الثانوية بمجموع أهلني لدخول الجامعة في مجال أتوق للدخول فيه وهو «علم النفس»، حيث بدأت لدي الرغبة في التخصص في هذا المجال لأكمل مشوار حياتي وتحقيق الرؤية التي وضعتها كهدف أطمح في تحقيقه وأقدم العون والمساعدة لمن يحتاجها في هذه الحياة، لأني أعلم أن هناك الكثير من الناس لديهم إعاقات مختلفة وفي أمس الحاجة لمن يقدم لهم يد العون والمساعدة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل حياتي.

المرحلة الجامعية

وتتابع بتفاؤل: «التحقت بجامعة الإمارات عام 1997، وأحسست بأنني أكثر قوة وأكثر عزيمةً وتفاؤلاً، وكنت أرتاد المكتبة الجامعية، وأحرص على الحضور والمشاركة في الندوات والدورات والأنشطة دون خوف أو شعور بأي نقص وتولد لدي اليقين بأنني لست مختلفة، وعزمت على مواصلة المسير لتحقيق الذات رغم كل التحديات والصعوبات، فاجتزت وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس.

وتقول: «في عام 2002، انتهت المرحلة الجامعية بكل ما فيها من كفاح وخبرات ومعارف ولتبدأ مرحلة البحث عن وظيفة، فقمت بتقديم طلبات التعيين وطرقت الكثير من الجهات التي تحتاج إلى تخصصي، وكم كنت محظوظة جداً، فقد تزامنت فترة بحثي مع افتتاح «مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين» لأتقدم بطلب التعيين لهذه الجهة التي تمثل نظرة رحيمة وحكيمة لشريحة مهمة جداً من شرائح المجتمع، والتفاتة حكيمة تستحق التقدير والثناء لأصحاب القرار وكل من سعى، وتم قبولي بعد اجتياز كافة متطلبات الوظيفة.

بناء الشخصية

خلال العمل الوظيفي، أصبحت لديها منهجيات للتعامل مع ذوي الإعاقة من الذكور والإناث والشباب، بما يحمله هذا العمر من متغيرات واحتياجات ترتبط ببناء الشخصية والمستقبل المهني والاستقلالية والدمج المتكيف الفعال، في حياة المجتمع وبما يمهد إلى حياة مستقلة اقتصادياً واجتماعياً وبناء على تلك الفلسفة، واعتمدت على العامل الأول وهو مؤهلها التعليمي والأكاديمي وخبراتها مع ذوي الإعاقة من خلال خبراتي السابقة، والثاني والأهم كان انعكاساً وإحساساً بمفهوم الإعاقة، كونها واحدة من هذه الفئة، بما تمثله من تحديات في مواجهة واقعها المهني وحياتها الاجتماعية.

إنجازات

شاركت شيخة البلوشي في عدة مسابقات وحازت المراكز المتقدمة، ومن أهمها مسابقة جائزة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، فئة أصحاب الهمم عام 2011، وجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، فئة الاختصاصي المتميز «الاختصاصي الإكلينيكي التربوي المتميز» عام 2016، وتم اختيارها «الموظف المثالي» لعام 2007 في إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، وبالإضافة إلى ذلك تحرص على المشاركة في تنظيم الأعراس الجماعية الخاصـــة بأصحاب الهــمم.

جدول لأبنائي

شهر رمضان المبارك في حياة شيخة البلوشي مفعم بالأجواء الروحانية خاصة مع أفراد الأسرة، حيث تعيش أجواء الشهر بصحبة الأبناء مع أجواء التدريس وقراءة القرآن الكريم، وتقول عن ذلك: «رمضان الماضي، وضعت جدولاً لأبنائي، في كل يوم نذكر قصصاً من قصص الأنبياء والصحابة ونتناقش فيها، أما هذا العام فنركز على «تفسير معاني أسماء الله الحسني» ومناقشتها، وهي فرصة ليتعلم الجيل الحالي الكثير من الأمور في حياتهم.

أمل حياتي

أكدت شيخة البلوشي أن وجود الإعاقة لا تعني التخلي عن الكثير من الحقوق والآمال في هذه الحياة طالما توفرت الإرادة، وفي ظل أسرة سعيدة مع زوج يقف بجانبها ويدعمها في مسيرة حياتها العملية والأسرية، بعد أن رزقهما الله بخمسة أبناء.