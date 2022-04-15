التغريدة الأولى على تويتر تخسر 99.5% من قيمتها

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بعد بيع أول تغريدة على تويتر على شكل «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال) لرجل الأعمال سينا إستافي مقابل 2.9 مليون دولار في مارس 2021، لم تحقق التغريدة عند عرضها للبيع أكثر من 10 آلاف دولار لتخسر أكثر من 99.5% من قيمتها، وبرر إستافي التراجع الكبير بأنّ المزاد الذي نُظّم قبل عام بدأ أيضاً بعروض تبلغ مئات وآلاف الدولارات فقط، وقال أحد محللي وسائل التواصل الاجتماعي «ربّما سيشتريها إيلون»، في إشارة إلى عرض إيلون ماسك لشراء تويتر، ورد أحد المستخدمين على تغريدة إستافي «أنت لا تملك أول تغريدة. لديك شهادة على سلسلة كتل بأنّك تملك صورة عن أول تغريدة».