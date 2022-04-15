«مجتمعات» جديدة على «واتساب»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشفت مجموعة ميتا المالكة لشبكتي فيسبوك وإنستغرام عن استحداث أداة «مجتمعات» لتطبيق واتساب، يمكن للمشرف عليها مخاطبة عدد كبير من الأشخاص، سيضم كلّ من هذه «المجتمعات» عدداً من مجموعات الدردشة القائمة، ومنها على سبيل المثال مجموعات ذوي التلاميذ من فصول مختلفة في المدرسة نفسها، أو حتى سكان الشارع، وسيكون الحديث في «المجتمع» محصوراً بالمشرف عليه (admin) الذي يمتلك صلاحية نشر عبارات مكتوبة، بينما لن يتمكن المشاركون الآخرون من التفاعل إلا من خلال الرموز التعبيرية (إيموجي)، وقالت جيوتي سود، وهي مسؤولة منتجات في واتساب، إن هذه «المجتمعات» ستكون «أشبه بلوحات تعليق الإعلانات في المدارس».