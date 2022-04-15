عودة مهرجان كواتشيلا

بالم سبرينغس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عاد مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي الشهير أمس بعد توقف منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، ويتوقّع حضور مئات آلاف الأشخاص إلى كاليفورنيا، لمتابعة أنشطته التي ستكون بين المشاركين فيها منسقة الأسطوانات (دي جاي) الفلسطينية سما عبدالهادي، ومن أبرز النجوم المشاركين البريطاني هاري ستايلز والأميركية بيلي ايليش والكندي ذي ويكند، وأعلن المنظمون أنّهم لن يطلبوا من المشاركين إثباتاً يؤكد تلقيهم اللقاح ولن يفرضوا وضع الكمامات ولا حتى التباعد الجسدي، ويستقبل المهرجان المقام في الهواء الطلق نحو 125 ألف متفرج يومياً من أنحاء البلاد ومن خارجها، وينزل عدد كبير منهم في خيم ينصبونها أو داخل فنادق مجاورة.