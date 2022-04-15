هاري وميجان يزوران الملكة إليزابيث

لندن (أ ف ب)

زار الأمير هاري الخميس جدته الملكة إليزابيث الثانية ترافقه زوجته ميجان خلال توقف في بريطانيا في طريقهما إلى لاهاي، على ما أعلن ناطق باسم الزوجين، ويتوجه الزوجان إلى هولندا لحضور ألعاب «إنفيكتس غايمز» الرياضية المخصصة للمحاربين القدامى الجرحى والمعوقين والتي أسسها الأمير هاري وتُفتتح هذا الأسبوع، وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن الزوجين زارا الملكة في قصر ويندسور قبل أيام قليلة من عيد ميلاد إليزابيث السادس والتسعين، وهذه المرة الأولى يأتي فيها هاري (37 عاماً) وميجان (40 عاماً) معاً إلى بريطانيا منذ انسحابهما المدوّي من العائلة المالكة قبل عامين ونصف عام، وانتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا.