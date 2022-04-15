جراحات المخ بروبوتات قابلة للحقن

لوس انجليس (أ ف ب)

تعتزم شركة «بايونوت لابس» الأميركية إجراء تجاربها السريرية الأولى على البشر في غضون عامين لاختبار روبوتات صغيرة قابلة للحقن يمكن التحكم بها في الدماغ باستخدام تقنيات تعتمد على المغناطيس، حيث تُربط لفائف مغناطيسية خارج دماغ المريض بجهاز كمبيوتر يمكنه التحكّم مِن بُعد وبدقة بالروبوت الصغير المحقون في الجزء المصاب من الدماغ.

ويقول الرئيس التنفيذي مايكل شبيغلماكر إنّ «فكرة الروبوت الصغير كانت فكرة أحد أفلام ستينيات القرن الماضي، لكنها الآن أصبحت حقيقة علمية»، وفي حال نجحت هذه التجارب، يمكن الاستعانة بالتقنية لعلاج متلازمة داندي ووكر، وهي تشوّه دماغي نادر يصيب الأطفال.