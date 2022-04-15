د. شريف عرفة يكتب: شركاء الكوكب

من الضروري أن يريح الإنسان ذهنه من حين لآخر، مستحضراً مشاعر إيجابية تزيل التوتر والضغوط.. خصوصاً عند أولئك الذين يعتمد عملهم على التفكير والتركيز لفترات طويلة.

هذا ما جعلني أشترك في صفحات «فيسبوك» خفيفة، تعنى بنشر فيديوهات لقطط صغيرة أو حيوانات ظريفة.. لرسم ابتسامة أثناء تصفح الأخبار السيئة والمنشورات العلمية الجادة.

ومن بين الفيديوهات الطريفة تكرر ظهور فيديو غريب، لبطة صغيرة تقوم بإطعام السمك! تأخذ الطعام من طبق، ثم تذهب لتضعه في الماء، حيث ينتظرها السمك الجائع فيأكل ما تضعه لها، بالطبع منظر طريف يوحي بأن الحياة جميلة والخير فطرة المخلوقات وما إلى ذلك.. إلا أن شيئاً ما بدي غير منطقي لا يتماشى مع تصوري للتطور الأخلاقي للبط! هذا ما جعلني أبحث قليلاً عن تفسير خبراء سلوك الحيوان لهذا الفيديو.. فوجدت أن الحقيقة تجافي تصوري الرومانسي الحالمي.. فتفسير المشهد أن هذه البطة الساذجة، كانت تأخذ الطعام الجاف كي تبلله في الماء لتستطيع بلعه، لكن السمك الوغد كان يستغل الفرصة ويأكل منها طعامها.. كما عرفت أن نوع السمك هذا لو كان أكبر قليلاً، لكان في إمكانه أكل هذه البطة الصغيرة شخصياً!

كثيراً ما نستعين برؤانا ومرجعياتنا الخاصة لتفسير العالم من حولنا.. مفترضين أن كل الناس - والمخلوقات - يفكرون مثلنا، وهو من الأخطاء الإدراكية الشائعة التي نقع فيها جميعاً.. إلا أن هذا لا ينفي وجود حس أخلاقي لدى الحيوانات الأكثر وعياً وإدراكاً.. إذا ما أنحينا البط جانباً، فإننا نجد تفوقاً إدراكياً مدهشاً في حيوانات مثل الغراب والاخطبوط والفيل والشامبانزي والحوت.. لدرجة أن العلماء اكتشفوا مؤخراً أن للدلافين أنماطاً شخصية «كالانطوائية والعصبية والانضباط الذاتي..» تماثل ما لدى البشر من طباع!

فعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن ليس كل أفراد النوع الواحد يتصرفون بنفس الطريقة.. هناك قرد وغد وعدواني، وقرد آخر مسالم وأخلاقي.. في التجارب العلمية يتوقف القرد عن تناول الطعام لو وجد أن هذا يسبب صدمة كهربية للقرد في القفص المجاور.. ويتقاسم معه الطعام لو كان محروماً منه.. بل إن الحيوانات تتطور حالياً وتتغير سلوكياتها وتكتسب طبائع جديدة.. كصورة ذلك الأورانج أوتان الذي تعلم اصطياد السمك بالرمح مقلداً البشر.. اليوم أصبحت قرود الغابة تستخدم أدوات وعصي بشكل لافت، وكأنها تدخل عصرها الحجري الخاص!

رغم قسوة السلسلة الغذائية التي حتمت على القوي أن يأكل الضعيف، فإن دراسات علم النفس المقارن «Comparative Psychology» تؤكد بشكل واضح أن الفيل مثلاً يبكي موتاه ويحزن لفراقهم، والحيتان ترتبط عاطفياً ببعضها البعض، والدلافين والقرود تعرض نفسها للخطر في سبيل إنقاذ الباقين.. هناك فيديو شهير لأورانج أوتان ينقذ طائراً من الغرق، ويجتهد لالتقاطه من الماء، ثم تركه يجف ويطير مبتعداً.

يبدو أن الإنسانية ليست حكراً على البشر.. وهناك حيوانات أكثر رحمة وأخلاقية بشكل يتعدى حدود النوع، ما يحتم توسيع دائرة التراحم والتعاطف لتشمل الكائنات الأخرى.. شركاءنا في هذا الكوكب.