«الأم».. كيف تراها دراما رمضان؟

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك عدد من الفنانات في هذا الموسم بدور الأم، وهو الدور الذي لا يمكن أن يخلو منه أي عمل درامي، مهما اختلف مضمونه وفكرته، فهل قدّم الرسالة المطلوبة وصحح بعض المفاهيم، وسلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بصاحبة أجل مسيرة كفاح أسري؟.

ليلى علوي أم لـ 3 أبناء

تجسد ليلى علوي في مسلسلها «دنيا تانية» دور الأم لثلاثة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 17 والثاني 14 عاماً والابن الثالث لديه 10 أعوام.

وقالت ليلى: الأم اسمها دنيا سالم - مديرة مدرسة انترناشونال ومتزوجة من فراس سعيد - وتعرضت لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقا في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة، فاتجهت لخلع زوجها بدر الذي اتهمها بالإهمال.

وتحتار بعدها في الحب بين رجلين يقعان في حبها في إطار كوميدي، ويمرون بتحديات سوياً ضد المدرسة وبدر زوجها.

نيللي كريم ..

آمال وطموحات المرأة تجسد نيللي كريم دور الأم التي تخوض حرباً وقضايا من أجل بناتها وتربيتهم في حضنها، وذلك من خلال مسلسلها «فاتن أمل حربي». ويشارك في بطولته شريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، وفادية عبدالغني، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، تقول نيللي كريم: أقدم نموذجاً إيجابياً للأم المصرية فـ «فاتن» امرأة كجميع النساء، لديها آمال وطموحات، وتحارب في الحياة من أجل أولادها والعائلة.

مادلين طبر تخشى من هاني سلامة

أكدت مادلين طبر أنها لم تخش تقديم دور والدة هاني سلامة، ونضال الشافعي الأول قاض، والثاني محام في مسلسل «ملف سري» لأهمية الدور وتأثيره في الأحداث، وهي رئيسة تحرير جريدة تهاجم حكم الجماعات المتطرفة في مصر في 2013 والتي تخرب جريدتها، ويحاكمهم مع تتابع الأحداث نجلها المستشار يحيى عز الدين.

فادية عبد الغني .. نموذجان للأم

قالت فادية عبد الغني إنها تقدم نموذجين مختلفين للام من خلال مسلسلين في رمضان الأول في مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث تقدم دور أم شريف سلامة وحماة نيللي كريم التي تساند ابنها في معركته مع طليقته والتي رفعت ضده العديد من القضايا للاحتفاظ بحضانه بناتها بعد زواجها وأضافت: أما شخصية الأم الثانية فاقدمها في مسلسل «دايماً عامر» بطولة مصطفى شعبان، والذي يعمل كمشرف اجتماعي في المدرسة التي تدور خلالها أحداث المسلسل، حيث يحرص مصطفى على حلّ مشاكل الطلاب.

ليلى عز العرب في «الاختيار» و«الكبير أوي»

قالت الفنانة ليلى عز العرب إنها تستمر في مسلسل «الاختيار 3» من خلال دورها كوالدة الضابط زكريا يونس الذي يجسده كريم عبدالعزيز، وتزداد الصراعات والضغوط أكثر عليه مما يحدث تطوراً في دوري بالعمل كما تقدم في مسلسل «الكبير أوي 6»، شخصية سامانثا والدة أحمد مكي في العمل، ويشارك في بطولة المسلسل رحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وشيماء سيف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وفاء عامر .. الدور التقليدي

تقول وفاء عامر أقدم دور الأم لـ«نور خالد النبوي» في مسلسل «راجعين يا هو»، وهي يسرية محور الأحداث خاصة علاقة ابنها بعمه «بليغ أبو الهنا» العائد من أوروبا بعد سنوات من الغياب، والذي واجه كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا.

سلوى عثمان.. الأم العاقلة

أوضحت سلوى عثمان (والدة حسن الرداد في مسلسله «بابلو» أنها تحرص على احتوائه عند وقوعه في المشكلات خلال الأحداث، كما ترعى بعقلانية شديدة أخاه غير الشقيق محمد عزمي، ضمن أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته «أروى جودة، ونجلاء بدر، وهالة فاخر، ومصطفى فهمي، وسوسن بدر»، وتأليف حسان دهشان، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

حنان سليمان.. أم جلجل

تقدم الفنانة حنان سليمان دور أم جلال أو «جلجل»، الذي يلعب دوره أكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا»، ومتزوج من هنادي مهنا وأيتن عامر ويواجه السحر في العمل، حيث يكتشف أنه مكتوب على جسده كل ما سيحدث له على مدار اليوم وبالفعل يتحقق أمام عينه، ويحاول إيجاد حل طوال أحداث عمل حول المادة المسحورة الموضوعة على جسده.