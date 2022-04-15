سعد الفرج.. «الإمبراطور»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يتألق الممثل الكويتي سعد الفرج في الموسم الرمضاني لهذا العام، من خلال دوره في مسلسل «الزقوم» الذي يعد استمراراً لمسيرته الفنية الطويلة في لعب أدوار البطولة، ضمن أعمال زاخرة بالأحداث والقضايا المهمة، التي تحترم عقل المشاهد وتصب في صالح العمل التلفزيوني والمشاهد نفسه.

يتمتع الفرج بمقومات وأدوات الممثل المبدع، وفي «الزقوم» تميز بأداء جسدي ولغة عينين تحرك المشهد باحترافية بينه وبين باقي الأبطال، وكأنه «إمبراطور» الحوارات الرصينة والتوارد الانسيابي للأحداث.

سعد الفرج في لقطة من «الزقوم» (من المصدر)

يجسد في المسلسل دور «عبد العزيز» الأب وكبير العائلة الذي يقف ضد المشكلات الأسرية، لديه نفوذ وسلطة وثروة من خلال قصة جريمة اقترفها مع صديقة منذ 75 عاماً، ليستوليا على إرث أحد الأثرياء مستغلين فترة انتشار عدوى مرض الجدري، وتتوالى الأحداث لتكشف عن حياتهما الفارهة وإمبراطورتيهما التجارية الكبرى التي أسّساها معاً من الأموال المسروقة، إلا أن خيوط الجريمة تتكشّف بعد مرور سبعة عقود ليسقط القناع عن وجوه كل المتورطين والمذنبين.

رغم سطوته ونفوذه، والسر الذي يخفيه عن الجميع المتعلق بثروته، إلا أنه لديه حكم يسير عليها في الحياة، تتعلق بعالمي الخير والشر، وقد ذاق هذا المرار قبل 15 عاماً وضمن أحداث المسلسل، عندنا أصيب بجلطة في الرأس، حيث توقع البعض أنه استسلم ورفع الراية البيضاء لكنه عاد ليقف أمام الغدر والخيانة، واكتشاف بعض الناس ممن لديهم صفة الجشع والطمع المادي، ووسط كل هذه الصراعات، يظل شبح الماضي يلاحقه من أخطاء ارتكبها منذ سنوات طويلة.