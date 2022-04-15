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تويتر تتلقى عرضا جديدا لشرائها
شعار تويتر
15 ابريل 2022 21:55

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن شركة الاستثمار المباشر "توما برافو" فاتحت شركة "تويتر" للتعبير عن الاهتمام بترتيب عرض استحواذ منافس لعرض الملياردير إيلون ماسك الذي تبلغ قيمته 43 مليار دولار أميركي.
وذكرت المصادر أن "توما برافو"، وهي شركة استثمار مباشر بلغت الأصول التي تديرها أكثر من 103 مليارات دولار أميركي حتى نهاية ديسمبر الماضي، أبلغت تويتر بأنها تستكشف إمكانية تقديم عرض.
غير أن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن الأمر سري، ذكرت أنه ليس من الواضح حجم العرض الذي يمكن أن تقدمه "توما برافو"، كما أنه ليس مؤكدا إن كان مثل هذا العرض المنافس سيخرج إلى النور.
ورفض متحدث باسم "توما برافو" التعليق، بينما لم يرد ممثلو تويتر على الفور على طلب للتعليق.
كانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت أمس الخميس أن "توما برافو" تفكر في تقديم عرض لشراء تويتر.

 

المصدر: رويترز
تويتر
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